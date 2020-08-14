У Зеленського відреагували на рішення Лукашенка видати "вагнерівців" Росії

В офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що з прикрістю сприймають рішення Білорусі віддати Росії затриманих бойовиків "Вагнера".

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Україна з прикрістю сприймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, які належать до приватної військової компанії "Вагнера".



Безумовно, Республіка Білорусь – незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного й зваженого рішення".

Що було раніше: 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали на території країни 29 липня. Частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що офіс генпрокурора України не отримав офіційної відповіді білоруської сторони про видачу затриманих "вагнерівців" Росії.

12 серпня офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 бойовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

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