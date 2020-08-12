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Україна надіслала Білорусі запит про видачу 28 "вагнерівців"

Середа, 12 серпня 2020, 15:19
Україна надіслала Білорусі запит про видачу 28 вагнерівців

Офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 байовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "Офіс Генерального прокурора 11 серпня 2020 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі".

Деталі: Повідомляється, що всім 28 особам, серед яких 9 громадян України, повідомили про підозру в участі у терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України).

Шевченківський райсуд Києва обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідство в Україні встановило, що затримані у Білорусі особи брали участь у бойових діях у Донецькій та Луганській областях у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

В ОГП додали, що питання про видачу "вагнерівців" вирішать компетентні органи Білорусі.

Що було раніше: 6 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова в телефонній розмові з генпрокурором Білорусі Олександром Конюком заявила про намір запитувати видачу 28 осіб.

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
  • 5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.
  • Служба безпеки тиждень тому наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.
  • 3 серпня ОГП надіслав до Генпрокуратури Білорусі запит щодо тимчасового арешту бойовиків.
  • У Білорусі з 9 серпня не вщухають протести. Громадяни країни не визнають та вважають фальсифікацією попередні результати виборів президента, за якими шосту перемогу поспіль з великим відривом від головної опонентки Світлани Тихановської здобув чинний президент Лукашенко.

Українська правда

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Теми: ВагнерБілорусьУкраїнаГенпрокуратураОфіс генпрокурора
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