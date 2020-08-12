Україна надіслала Білорусі запит про видачу 28 "вагнерівців"
Офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 байовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора
Дослівно: "Офіс Генерального прокурора 11 серпня 2020 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі".
Деталі: Повідомляється, що всім 28 особам, серед яких 9 громадян України, повідомили про підозру в участі у терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України).
Шевченківський райсуд Києва обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Слідство в Україні встановило, що затримані у Білорусі особи брали участь у бойових діях у Донецькій та Луганській областях у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
В ОГП додали, що питання про видачу "вагнерівців" вирішать компетентні органи Білорусі.
Що було раніше: 6 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова в телефонній розмові з генпрокурором Білорусі Олександром Конюком заявила про намір запитувати видачу 28 осіб.
Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
- 5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.
- Служба безпеки тиждень тому наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.
- 3 серпня ОГП надіслав до Генпрокуратури Білорусі запит щодо тимчасового арешту бойовиків.