Україна надіслала Білорусі запит про видачу 28 "вагнерівців"

Офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 байовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "Офіс Генерального прокурора 11 серпня 2020 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі".

Деталі: Повідомляється, що всім 28 особам, серед яких 9 громадян України, повідомили про підозру в участі у терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України).

Шевченківський райсуд Києва обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідство в Україні встановило, що затримані у Білорусі особи брали участь у бойових діях у Донецькій та Луганській областях у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

В ОГП додали, що питання про видачу "вагнерівців" вирішать компетентні органи Білорусі.

Що було раніше: 6 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова в телефонній розмові з генпрокурором Білорусі Олександром Конюком заявила про намір запитувати видачу 28 осіб.

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