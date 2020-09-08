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Лерос: Зеленський дав вказівку посадити мене за місяць

Вівторок, 8 вересня 2020, 12:51
Фото з Facebook Лероса

Колишній нардеп від "Слуги народу" заявляє, що президент Володимир Зеленський дав вказівку посадити його упродовж наступного місяця, і що наразі він перебуває на допиті в Державному бюро розслідувань.

Джерело: пост Лероса у Facebook, юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Лероса, у Facebook

Пряма мова: "По вказівці Володимира Зеленського зараз на допиті в ДБР. Нагадую, президент поставив завдання заступнику його офісу – Олегу Татарову "посадити" мене протягом наступного місяця".

Деталі: За словами Лероса, усі справи відносно нього сфабриковані від однієї Громадської організації, яку очолює адвокат групи Татарова.

Нардеп також додав, що 7 вересня у кафе його знайомої приїжджали 8 силовиків і "намагались в незаконний спосіб отримати записи з камер відеонагляду" за той час, коли там перебував він.

Згодом у юридичній компанії "Міллер" повідомили, що Лероса допитували в якості свідка у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів в значному розмірі).

За словами адвоката нардепа Масі Найєма, податкова перевірка, яка би встановила наявність у Лероса не сплачених податкових зобов’язань, не проводилась. Так само не надходило і жодних повідомлень-рішень від Державної податкової служби щодо необхідності сплати заборгованості.

Адвокат додав, що згідно з електронною декларацією, у 2019 році Лерос заробив приблизно 603 тисячі гривень. Тоді як кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, станом на 2019 рік, починалася з 2,8 мільйона гривень невиплаченого податку.

Крім того, за словами Найєма, сплатити податок на доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати мало управління справами Апарату Верховної Ради, яке нараховувало Леросу зарплату і у даному випадку виступило податковим агентом.

Що було раніше: Народного депутата Гео Лероса, який нещодавно публічно обізвав президента брехуном і "клоуном з 95 Кварталу", викликали на допит до Державного бюро розслідувань через справу про нібито ухилення від сплати податків.

Передісторія:

  • Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента. 28 серпня його автомобіль спалили.
  • У березні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.
  • Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом.
  • На засіданні парламенту 1 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника Офісу президента – у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії, але доказів не навів.
  • Цього ж дня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Лероса зі своїх лав. Сам Лерос заявив, що це зроблено за вказівкою Зеленського.

 

 

Українська правда
Теми: Гео Лерос ЗеленськийДБР


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