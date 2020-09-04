Нардепа Лероса, який обізвав Зеленського, викликали до ДБР

Народного депутата Гео Лероса, який нещодавно публічно обізвав президента Володимира Зеленського, викликали на допит до Державного бюро розслідувань через справу про нібито ухилення від сплати податків.

Джерело: Facebook-сторінка Лероса та юридичної компанії Міллер

Дослівно Міллер: "Не пройшло і трьох днів з моменту як нашого клієнта - народного депутата Гео Лероса виключили з фракції "Слуги народу" у парламенті, як його уже викликають на допит до Державного бюро розслідувань в якості свідка, щодо обставин кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків)".

Деталі: Допит Лероса у ДБР призначили на 10.00 8 вересня.

Відзначається, що провадження щодо ухилення від сплати податків відкрили 28.08.2020, тобто за кілька днів до початку роботи парламенту і заяви Лероса, яка стала причиною виключення із фракції.

Підставою для справи у юридичній компанії вказують ухвалу Печерського районного суду за скаргою представника громадської організації "Рада ветеранів АТО", який проаналізувавши декларацію Лероса, припустив, що депутат ухилився від сплати податків.

Повідомляється, що представником громадської організації виявився Андрій Одягайло - колишній начальник відділення СВ Оболонського управління поліції, а з жовтня 2018 року - адвокат.

Лерос також відреагував на допит у соцмережі.

Пряма мова Лероса: "1 вересня я виступив із заявою у Верховній Раді, як вже 3 вересня приходить повістка на допит до ДБР. Володимир Зеленський забрав лопату у Єрмака і з ще більшою ретельністю поглиблює дно".

Що передувало: На засіданні парламенту 1 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника Офісу президента – у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії, але доказів не навів.

Цього ж дня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Лероса зі своїх лав. Сам Лерос заявив, що це зроблено за вказівкою Зеленського.

2 вересня "Слуга народу" виключила Лероса із фракції. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Зеленський не дзвонив керівництву фракції з вимогою виключити Лероса з фракції: це зробили нібито після порушення Леросом "негласних угод".

Сам Лерос звинуватив Арахамію у брехні, а Зеленський назвав депутата "хабарником та зрадником своєї країни".

У відповідь нардеп назвав президента брехуном і "клоуном з 95 Кварталу".

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