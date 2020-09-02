Лерос обізвав Зеленського брехуном і "клоуном з 95 Кварталу"
Народний депутат Гео Лерос, якого "Слуга народу" виключила із фракції, відповів президенту Володимиру Зеленському, який назвав його "зрадником і хабарником". Лерос стверджує, що Зеленський його оббрехав і нардеп направить заяву про злочин президента.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа Лероса
Пряма мова: "Пане президенте, я ніколи не був чиновником, не клоун з "95 кварталу" та не ларьочний рєшала, мені хабарів не дают.
Ви всіх оббріхуєте як бабця, ця звичка у вас зберіглись ще з часів служби пропагандистом олігархів. Я направлю заяву про злочин, розкажете слідчим, де і у кого я взяв хабар.
Ви краще обережніше складайте гроші депутатам в конверти, щоб ненароком на них не було написано ДТЕК.
Щодо зрадника, запам’ятайте мої слова: ваш слід в історії - це матеріали справи про державну зраду".
Деталі: Також Лерос звернувся до нардепів "Слуги народу" та повідомив, що проти нього розпочали ще 2 кримінальні справи. Нардеп не уточнив, про які справи йдеться та чого вони стосуються.
Щодо виключення з фракції, то нардеп стверджує, що "ще нікого не виключали так підло, під тиском збираючи підписи за спиною".
Пряма мова: "Окрема зневага до Арахамії, який мені "зливав" інформацію з Офісу президента, а паралельно догоджав Зеленському та Офісу президента, допомагаючи "грати" проти мене, так само як він сьогодні озвучив брехливі темники Подоляка".
Що передувало: На засіданні парламенту 1 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника Офісу президента – у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії, але доказів не навів.
Цього ж дня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Гео Лероса зі своїх лав. Сам Лерос заявив, що це зроблено за вказівкою президента Зеленського.
2 вересня "Слуга народу" виключила Лероса із фракції. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Зеленський не дзвонив керівництву фракції з вимогою виключити Лероса з фракції: це зробили нібито після порушення Леросом "негласних угод".
Сам Лерос звинуватив Арахамію у брехні, а Зеленський назвав депутата "хабарником та зрадником своєї країни".
Передісторія:
- Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента. 28 серпня його автомобіль спалили.
- У березні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.
- Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом.
- На початку політичної кар'єри Зеленського Лерос був його позаштатним радником, однак після зміни керівника Офісу президента Зеленський його звільнив.