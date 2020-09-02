Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лерос обізвав Зеленського брехуном і "клоуном з 95 Кварталу"

Середа, 2 вересня 2020, 15:36

Народний депутат Гео Лерос, якого "Слуга народу" виключила із фракції, відповів президенту Володимиру Зеленському, який назвав його "зрадником і хабарником". Лерос стверджує, що Зеленський його оббрехав і нардеп направить заяву про злочин президента.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа Лероса

Пряма мова: "Пане президенте, я ніколи не був чиновником, не клоун з "95 кварталу" та не ларьочний рєшала, мені хабарів не дают.

Ви всіх оббріхуєте як бабця, ця звичка у вас зберіглись ще з часів служби пропагандистом олігархів. Я направлю заяву про злочин, розкажете слідчим, де і у кого я взяв хабар.

Ви краще обережніше складайте гроші депутатам в конверти, щоб ненароком на них не було написано ДТЕК.

Щодо зрадника, запам’ятайте мої слова: ваш слід в історії - це матеріали справи про державну зраду".

Деталі: Також Лерос звернувся до нардепів "Слуги народу" та повідомив, що проти нього розпочали ще 2 кримінальні справи. Нардеп не уточнив, про які справи йдеться та чого вони стосуються.

Щодо виключення з фракції, то нардеп стверджує, що "ще нікого не виключали так підло, під тиском збираючи підписи за спиною".

Пряма мова: "Окрема зневага до Арахамії, який мені "зливав" інформацію з Офісу президента, а паралельно догоджав Зеленському та Офісу президента, допомагаючи "грати" проти мене, так само як він сьогодні озвучив брехливі темники Подоляка".

Що передувало: На засіданні парламенту 1 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника Офісу президента – у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії, але доказів не навів.

Цього ж дня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Гео Лероса зі своїх лав. Сам Лерос заявив, що це зроблено за вказівкою президента Зеленського.

2 вересня "Слуга народу" виключила Лероса із фракції. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Зеленський не дзвонив керівництву фракції з вимогою виключити Лероса з фракції: це зробили нібито після порушення Леросом "негласних угод".

Сам Лерос звинуватив Арахамію у брехні, а Зеленський назвав депутата "хабарником та зрадником своєї країни".

Передісторія:

  • Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента. 28 серпня його автомобіль спалили.
  • У березні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.
  • Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом.
  • На початку політичної кар'єри Зеленського Лерос був його позаштатним радником, однак після зміни керівника Офісу президента Зеленський його звільнив.  

Українська правда
Теми: Гео Лерос ЗеленськийСлуга народуАрахамія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лерос обізвав Зеленського брехуном і "клоуном з 95 Кварталу"

відеоЗеленський про Лероса: Хабарник і зрадник країни

Лавров: Ситуацію в Білорусі дестабілізують 200 екстремістів з України

З обігу виводять монету і частину банкнот

Юлія Тимошенко після 2 тижнів COVID: Кризовий стан вдалося пережити

Нардепа Полякова побили в центрі Києва

Усі новини...
Гео Лерос
Зеленський про Лероса: Хабарник і зрадник країни
Гео Лероса виключили з фракції "Слуги народу"
Лерос відповів Зеленському на "мікроба": Ви своїми бактеріями заразили країну
Останні новини
16:20
таблицяАваков, Баканов і Ситник: українці показали своє ставлення до головних силовиків
16:11
Шмигаль доручив Міненерго розібратися з боргами по зарплаті на шахті "Надія"
15:56
В Україні з'явитсья новий орган для виконання Угоди про асоціацію з ЄС
15:51
Прем'єр: Очікується на 7 млн тонн менший врожай зернових
15:36
Лерос обізвав Зеленського брехуном і "клоуном з 95 Кварталу"
15:35
Засоби захисту для шкіл: Шмигаль розповів, скільки коштів є у місцевих бюджетів
15:29
Близько 200 тисяч учнів перейдуть на українську мову навчання – мовний омбудсмен
15:22
Кулеба прокоментував маячню МЗС РФ про "200 екстремістів з України"
15:16
Поліція посилила охорону Умані в очікуванні Рош га-Шана
15:00
Кабмін підготувався до дистанційної роботи
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!