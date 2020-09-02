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Лерос обізвав Зеленського брехуном і "клоуном з 95 Кварталу"

Середа, 2 вересня 2020, 15:36
Лерос обізвав Зеленського брехуном і клоуном з 95 Кварталу

Народний депутат Гео Лерос, якого "Слуга народу" виключила із фракції, відповів президенту Володимиру Зеленському, який назвав його "зрадником і хабарником". Лерос стверджує, що Зеленський його оббрехав і нардеп направить заяву про злочин президента.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа Лероса, Лерос в коментарі УП

Пряма мова: "Пане президенте, я ніколи не був чиновником, не клоун з "95 кварталу" та не ларьочний рєшала, мені хабарів не дают.

Ви всіх оббріхуєте як бабця, ця звичка у вас зберіглись ще з часів служби пропагандистом олігархів. Я направлю заяву про злочин, розкажете слідчим, де і у кого я взяв хабар.

Ви краще обережніше складайте гроші депутатам в конверти, щоб ненароком на них не було написано ДТЕК.

Щодо зрадника, запам’ятайте мої слова: ваш слід в історії - це матеріали справи про державну зраду".

Деталі: Також Лерос звернувся до нардепів "Слуги народу" та повідомив, що проти нього розпочали ще 2 кримінальні справи. Нардеп не уточнив, про які справи йдеться та чого вони стосуються.

Щодо виключення з фракції, то нардеп стверджує, що "ще нікого не виключали так підло, під тиском збираючи підписи за спиною".

Пряма мова: "Окрема зневага до Арахамії, який мені "зливав" інформацію з Офісу президента, а паралельно догоджав Зеленському та Офісу президента, допомагаючи "грати" проти мене, так само як він сьогодні озвучив брехливі темники Подоляка".

Лерос в коментарі УП: "Зеленський просив себе називати просто Володя, багато хто вірив в його щирість, але в якийсь момент маски були скинуті, почалася узурпація влади, тотальна корупція, переслідування інакомислячих і злив інтересів держави. Тепер все тримається на страху і корупції.

Депутати повинні точно усвідомлювати ціну свого мовчання. Я навіть не про те, звідки їм платять великі гроші в конвертах, а що діяльність Зеленського небезпечна для національної безпеки. Верховна Рада - остання гілка влади, яка може зупинити це свавілля, далі вулиця...

Деякі слуги офісу президента намагалися мені закинути, що в команді потрібно мовчати, але я так не вважаю, ми даємо присягу народу України, а не Зеленському, тут не підходять бандитські поняття".

Що передувало: На засіданні парламенту 1 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника Офісу президента – у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії, але доказів не навів.

Цього ж дня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Гео Лероса зі своїх лав. Сам Лерос заявив, що це зроблено за вказівкою президента Зеленського.

2 вересня "Слуга народу" виключила Лероса із фракції. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Зеленський не дзвонив керівництву фракції з вимогою виключити Лероса з фракції: це зробили нібито після порушення Леросом "негласних угод".

Сам Лерос звинуватив Арахамію у брехні, а Зеленський назвав депутата "хабарником та зрадником своєї країни".

Передісторія:

  • Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента. 28 серпня його автомобіль спалили.
  • У березні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.
  • Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом.
  • На початку політичної кар'єри Зеленського Лерос був його позаштатним радником, однак після зміни керівника Офісу президента Зеленський його звільнив.  

Українська правда

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Теми: Гео Лерос ЗеленськийСлуга народуАрахамія
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