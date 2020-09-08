Кулеба: Україна більше не змінюватиме закону про освіту на вимогу інших країн

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Україна більше не змінюватиме закон про освіту відповідно до побажань інших країн, але подбає про захист інтересів і національних меншин, і державних.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час візиту до Бухареста на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Румунії.

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна вже внесла зміни до закону "Про освіту" відповідно до зауважень Венеціанської комісії.

"Ми не плануємо більше змінювати цього закону, щоб задовольняти вимоги тих чи інших країн. Але ми абсолютно налаштовані забезпечити імплементацію цього закону так, щоб інтереси України і конкретно в цьому випадку інтереси Румунії були захищені… Ми працюватимемо так, щоб румуни в Україні залишалися румунами, але при цьому були українцями, були інтегровані в наше суспільство", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він додав, що Україна налаштована вирішувати усі чутливі питання за принципом взаємної поваги.

"Ми поважаємо позицію Бухареста щодо питань захисту прав національних меншин. Я бачу, що Бухарест поважає позицію Києва в цьому питанні, і ми готові вести діалог", - зазначив глава МЗС.