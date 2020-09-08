Лукашенко просить Україну повернути Кравцова і Родненкова Білорусі

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко розповів російським ЗМІ, що "просить Україну повернути" Антона Родненкова і Івана Кравцова, які знаходяться на території України.

Джерело: російське видання ТАСС

Деталі: За словами Лукашенка, білоруська сторона "просить в України повернути" Кравцова і Родненкова, які зуміли перетнути кордони двох країн.

8 вересня Лукашенко дав інтерв'ю Russia Today, "Першому каналу", що веде "Вістей" на телеканалі "Росія 1", радіостанції "Говорить Москва".

Білоруські ЗМІ повідомляють, що Кравцов та Родненко зараз у Києві. Вони у безпеці і почувають себе добре.

Що було раніше: Білоруські прикордонники підтвердили затримання члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової на білорусько-українському кордоні, Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають на території України.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.

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