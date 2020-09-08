Лукашенко просить Україну повернути Кравцова і Родненкова Білорусі
Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко розповів російським ЗМІ, що "просить Україну повернути" Антона Родненкова і Івана Кравцова, які знаходяться на території України.
Джерело: російське видання ТАСС
Деталі: За словами Лукашенка, білоруська сторона "просить в України повернути" Кравцова і Родненкова, які зуміли перетнути кордони двох країн.
8 вересня Лукашенко дав інтерв'ю Russia Today, "Першому каналу", що веде "Вістей" на телеканалі "Росія 1", радіостанції "Говорить Москва".
Білоруські ЗМІ повідомляють, що Кравцов та Родненко зараз у Києві. Вони у безпеці і почувають себе добре.
Що було раніше: Білоруські прикордонники підтвердили затримання члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової на білорусько-українському кордоні, Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають на території України.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.
Передісторія:
- Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
- У МВС Білорусі заявляли, що "не мають інформації" про затримання Колесникової.
- У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні.
- Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег перетнули український кордон.