Балуху оперують тяжку травму голови, поліція готується його допитати

Колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві без мобільного телефона і банківської картки. В нього тяжка травма голови, його оперують.

Джерело: сайт поліції Києва, поінформований співрозмовник "Української правди"

Деталі: За даними джерела УП, у Балуха тяжка травма голови, його оперують. Правоохоронці таким чином ще не мали змоги його опитати.

Як розповіли правоохоронці, у вівторок близько 12-ї години до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з Балуха тілесними ушкодженнями.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що потерпілого доставили з зони відпочинку "Гідропарк". Окрім цього, в чоловіка виявили відсутність мобільного телефона та банківської картки.

Дослівно: "Створена слідча група з найбільш досвідчених та висококваліфікованих працівників поліції, які встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків та очевидців цієї події. Окрім цього, поліцейські перебувають у лікарняному закладі, аби поспілкуватися з потерпілим, як тільки отримають дозвіл лікарів, щодо обставин вчинення правопорушення".

Додатково: Ця подія викликала стурбованість в Офісі президента. Там вимагають від поліції "швидкого та повного розслідування цього злочину". В ОП зазначили, що наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична.

Також в Офісі підкреслили, що відтепер очікують від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях та превенції правопорушень.

Передісторія: Раніше у вівторок стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.

Нагадаємо: Рівно рік тому, 7 вересня 2019-го, в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.

Пізніше Карпюка і Балуха взяли працювати в офіс українського омбудсмена в Києві.

А на місцевих виборах-2020 Балух приєднався до команди експрезидента Петра Порошенка.

4 серпня 2017 року окупанти засудили кримчанина Балуха до 3 років 7 місяців у колонії-поселенні і штрафу в 10 тисяч рублів, звинувативши в нібито незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. Насправді, Балух вивісив прапор України над своїм будинком у кримському селі в грудні 2013 року.

А 5 липня 2018 року підконтрольний окупантам суд визнав Балуха винним ще й у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів. Хоча саме начальник СІЗО штовхнув Балуха.

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