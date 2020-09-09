Лукашенко каже, що змінив главу КДБ через "вагнерівців" і не віддав би їх Києву
Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що зміна глави КДБ республіки пов'язана зі справою про затримання 33 "вагнерівців" у липні цього року.
Джерело: головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, який брав участь в інтерв'ю з Лукашенком, пише ТАСС
Пряма мова Бабаяна: "Ми запитали, через цю всю історію [затримання 33 "вагнерівців"] позбувся своєї посади керівник КДБ? Він сказав "так"".
Деталі: Лукашенко також заявив, що не видав би затриманих "вагнерівців" Києву навіть за відповідного запиту з боку української влади.
Пряма мова Бабаяна: "І тут я йому (Лукашенку – ред.) ставлю питання, я говорю: "Олександре Григоровичу, а якби приїхав, припустимо, український прокурор і привіз би вам якісь папери", - тобто я мав на увазі [видачу], - на це він сказав: "ні, я б усе одно, незважаючи ні на що, запитав би цих людей, куди вони хочуть виїхати, і якби вони сказали, що хочуть виїхати до Росії, я б віддав розпорядження, щоб вони поїхали до Росії".
Деталі: Бабаян додав, що, за словами Лукашенка, той викликав до себе керівників спецслужб, звернувся до України і Росії з проханням надіслати прокурорів, але ті не приїхали.
Пряма мова Лукашенка, яку цитує Бабаян: "І тоді я відправив свого сина, який працює радником з безпеки, щоб він приніс вибачення перед цими людьми (затриманими "вагнерівцями"- ред.) і запитав, куди вони хочуть виїхати. Вони сказали: "Ми хочемо до Росії". І, власне, вони поїхали".
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 32 чи 33 росіян, Україна просила екстрадиції бойовиків, але 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 бойовиків "Вагнера".
- За інформацією джерел УП, українські спецслужби рік готували операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі, але спецоперація провалилася після того, як силовики доповіли про плани Офісу президента.
- Новий начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевняв, що "вагнерівців" у Мінську перекидали російські спецслужби – і це не було спецоперацією СБУ.
- 3 вересня виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко змінив держсекретаря Ради безпеки Білорусі і голову Комітету державної безпеки.