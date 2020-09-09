Лукашенко каже, що змінив главу КДБ через "вагнерівців" і не віддав би їх Києву

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що зміна глави КДБ республіки пов'язана зі справою про затримання 33 "вагнерівців" у липні цього року.

Джерело: головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, який брав участь в інтерв'ю з Лукашенком, пише ТАСС

Пряма мова Бабаяна: "Ми запитали, через цю всю історію [затримання 33 "вагнерівців"] позбувся своєї посади керівник КДБ? Він сказав "так"".

Деталі: Лукашенко також заявив, що не видав би затриманих "вагнерівців" Києву навіть за відповідного запиту з боку української влади.

Пряма мова Бабаяна: "І тут я йому (Лукашенку – ред.) ставлю питання, я говорю: "Олександре Григоровичу, а якби приїхав, припустимо, український прокурор і привіз би вам якісь папери", - тобто я мав на увазі [видачу], - на це він сказав: "ні, я б усе одно, незважаючи ні на що, запитав би цих людей, куди вони хочуть виїхати, і якби вони сказали, що хочуть виїхати до Росії, я б віддав розпорядження, щоб вони поїхали до Росії".

Деталі: Бабаян додав, що, за словами Лукашенка, той викликав до себе керівників спецслужб, звернувся до України і Росії з проханням надіслати прокурорів, але ті не приїхали.

Пряма мова Лукашенка, яку цитує Бабаян: "І тоді я відправив свого сина, який працює радником з безпеки, щоб він приніс вибачення перед цими людьми (затриманими "вагнерівцями"- ред.) і запитав, куди вони хочуть виїхати. Вони сказали: "Ми хочемо до Росії". І, власне, вони поїхали".

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