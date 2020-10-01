Двох експрикордонників судитимуть за видворення Саакашвілі до Польщі в 2018 році

Державне бюро розслідувань звинувачує двох колишніх посадовців прикордонної служби у перевищенні повноважень під час здійснення реадмісії до Польщі Міхеіла Саакашвілі в 2018 році.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Направлено до суду обвинувальний акт відносно двох колишніх посадових осіб Державної прикордонної служби України, а саме директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби та начальника Центру виконання спеціальних завдань Державної прикордонної служби України.

Слідством встановлено, у 2018 році колишні посадовці були причетні до організації та здійснення незаконного затримання М. Саакашвілі, позбавлення його права на вільне пересування та примусового доставлення до місця здійснення передавання (реадмісії) до Республіки Польща".

Деталі: Якщо вина експосадовців буде доведена, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також ДБР повідомляє, що триває досудове розслідування відносно інших високопосадовців органів державної влади, причетних до реадмісії.

Передісторія: