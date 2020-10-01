Навальний подає до суду на прессекретаря Путіна

Російський опозиціонер Олексій Навальний подає до суду на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова за його висловлювання, що Навальний співпрацює з фахівцями ЦРУ США.

Джерело: Повідомлення на сайті Навального

Пряма мова Навального: "Ви знаєте, що я вкрай рідко подаю в суд на пропагандистів, хоч вони і брешуть про мене цілими днями. Просто не хочу витрачати час. Однак тут пряме твердження від держчиновника.

Тому, по-перше, я подаю до суду на Пєскова. А по-друге, вимагаю опублікувати докази і факти, що вказують на "роботу з фахівцями ЦРУ". Прямо по телевізору покажіть, в прайм-тайм. Дозволяю".

Що цьому передувало: Раніше Песков заявив журналістам, що з Навальним працюють спеціалісти спецслужби ЦРУ США.

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