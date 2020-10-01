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Навальний подає до суду на прессекретаря Путіна

Четвер, 1 жовтня 2020, 16:23

Російський опозиціонер Олексій Навальний подає до суду на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова за його висловлювання, що Навальний співпрацює з фахівцями ЦРУ США.

Джерело: Повідомлення на сайті Навального

Пряма мова Навального: "Ви знаєте, що я вкрай рідко подаю в суд на пропагандистів, хоч вони і брешуть про мене цілими днями. Просто не хочу витрачати час. Однак тут пряме твердження від держчиновника.

Тому, по-перше, я подаю до суду на Пєскова. А по-друге, вимагаю опублікувати докази і факти, що вказують на "роботу з фахівцями ЦРУ". Прямо по телевізору покажіть, в прайм-тайм. Дозволяю".

Що цьому передувало: Раніше Песков заявив журналістам, що з Навальним працюють спеціалісти спецслужби ЦРУ США.

Передісторія:

  • Російський опозиціонер Олексій Навальний дав інтерв’ю "Der Spiegel", в якому заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.
  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".

Теми: НавальнийПутінРосія


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