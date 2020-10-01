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Силовики вирішили залякати білорусів СМСками: шлють навіть дітям

Четвер, 1 жовтня 2020, 21:56
Радіо Свобода

У Білорусі мобільні оператори масово розсилають смс-повідомлення від імені МВС з  попередженням про неприпустимість участі в несанкціонованих масових заходах.

Джерело: "Радыё Свабода", TUT.by,  соцмережі

Деталі: За даними багатьох абонентів, вони отримують текстові повідомлення від імені Міністерства внутрішніх справ, у якому адресата називають "порушником порядку проведення масових заходів".

 

Спочатку смс отримували абоненти операторів МТС і life:). Потім стало відомо, що повідомлення розсилає і оператор А1. В А1 журналістам TUT.by сказали: "це повідомлення надсилається Міністерством внутрішніх справ згідно із законодавством як соціальна реклама".

Відповісти на повідомлення неможливо.

Смс надходять журналістам та навіть дітям журналістів, а також тим, кого ніяк не могли зафіксувати камери, а також... прихильникам Лукашенка.

Текст викликає запитання. У повідомленні стверджується, що абонент нібито "фіксувався" як "порушник порядку проведення масових заходів" - але чомусь йде посилання не на відповідну адміністративну статтю, а на кримінальну - 342 Кримінального кодексу. Обвинувачений за цією статтею ("організація або активна участь у акціях, що грубо порушують громадський порядок"), пише "МВС", і організовує ці масові заходи.

Самих "порушників" не викликають в міліцію, до слідчого чи в суд, їх "особисто попереджають про неприпустимість".

Повідомлення отримав, наприклад, і відомий білоруський письменник Альгерд Бахаревич. Учасники акцій протесту в соцмережах уже активно жартують щодо цих смс самопроголошеної влади.

 

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". 
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Валентина Романенко, УП
Теми: Білорусь


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