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Степанов взявся розвінчувати "фейки" про медичний кисень 

Субота, 10 жовтня 2020, 02:34
Степанов взявся розвінчувати фейки про медичний кисень 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що МОЗ оперативно погоджує ліцензії виробникам медичного кисню, який використовують під час важкого перебігу хвороб органів дихання, зокрема для хворих на коронавірус.

Джерело: Степанов у facebook

Пряма мова: "Напередодні темою випуску ток-шоу на одному з загальнонаціональних‎ каналів була боротьба з пандемією COVID-19. Під час ефіру з боку низки гостей прозвучали заяви, які насправді ніяк інакше, ніж фейками, не назвеш".

Деталі: За словами міністра, наразі 16 компаній постачають лікарням медичний кисень, а не 2-3, що стверджують його опоненти. Не відповідає дійсності й те, що МОЗ відмовляє великим виробникам, стверджує Степаном. 

Він також каже, що технічний кисень не будуть використовувати у лікарнях, бо це вибухонебезпечно. 

Міністр обіцяє, що до грудні в Україні будуть робити не менше 50 тисяч тестів на коронавірус на добу.  

"Тож хочу звернутися до політиків, які вчора ці сумнівні заяви озвучували: у погоні за рейтингами не забувайте про те, що існує об'єктивна реальність", – написав Степанов. 

Що передувало: Обласні та Київська міська державна адміністрації отримають додаткові кошти, щоб забезпечити киснем ліжковий фонд своїх опорних лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус.

Українська правда

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Теми: СтепановМОЗ
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