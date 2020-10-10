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Степанов взявся розвінчувати "фейки" про медичний кисень 

Субота, 10 жовтня 2020, 02:34

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що МОЗ оперативно погоджує ліцензії виробникам медичного кисню, який використовують під час важкого перебігу хвороб органів дихання, зокрема для хворих на коронавірус.

Джерело: Степанов у facebook

Пряма мова: "Напередодні темою випуску ток-шоу на одному з загальнонаціональних‎ каналів була боротьба з пандемією COVID-19. Під час ефіру з боку низки гостей прозвучали заяви, які насправді ніяк інакше, ніж фейками, не назвеш".

Деталі: За словами міністра, наразі 16 компаній постачають лікарням медичний кисень, а не 2-3, що стверджують його опоненти. Не відповідає дійсності й те, що МОЗ відмовляє великим виробникам, стверджує Степаном. 

Він також каже, що технічний кисень не будуть використовувати у лікарнях, бо це вибухонебезпечно. 

Міністр обіцяє, що до грудні в Україні будуть робити не менше 50 тисяч тестів на коронавірус на добу.  

"Тож хочу звернутися до політиків, які вчора ці сумнівні заяви озвучували: у погоні за рейтингами не забувайте про те, що існує об'єктивна реальність", – написав Степанов. 

Що передувало: Обласні та Київська міська державна адміністрації отримають додаткові кошти, щоб забезпечити киснем ліжковий фонд своїх опорних лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус.

Українська правда
Теми: СтепановМОЗ


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