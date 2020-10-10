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Степанов взялся развенчивать "фейки" о медицинском кислороде

Суббота, 10 октября 2020, 02:34

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что Минздрав оперативно согласовывает лицензии производителям медицинского кислорода, который используют во время тяжелого течения болезней органов дыхания, в частности для больных коронавирусом.

Источник: Степанов в facebook

Прямая речь: "Накануне темой выпуска ток-шоу на одном из общенациональных каналов была борьба с пандемией COVID-19. Во время эфира со стороны ряда гостей прозвучали заявления, которые на самом деле никак иначе, чем фейк, не назовешь".

Детали: По словам министра, в настоящее время 16 компаний поставляют больницам медицинский кислород, а не 2-3, что утверждают его оппоненты. Не соответствует действительности и то, что Минздрав отказывает крупным производителям, утверждает Степаном.

Он также говорит, что технический кислород не будут использовать в больницах, потому что это взрывоопасно.

Министр обещает, что к декабре в Украине будут делать не менее 50 тысяч тестов на коронавирус в сутки.

"Поэтому хочу обратиться к политикам, которые вчера эти сомнительные заявления озвучивали: в погоне за рейтингами не забывайте о том, что существует объективная реальность", – написал Степанов.

Что предшествовало: Областные и Киевская городская государственная администрации получат дополнительные средства, чтобы обеспечить кислородом коечный фонд своих опорных больниц, которые оказывают стационарную помощь больным коронавирусом. 

Украинская правда
Темы: СтепановМинздрав


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