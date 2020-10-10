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Трамп планує провести масовий захід на території Білого дому – ЗМІ

Субота, 10 жовтня 2020, 07:28
Трамп планує провести масовий захід на території Білого дому – ЗМІ

Хворий на коронавірус президент США Дональд Трамп планує прийняти в суботу до 2 тисяч осіб на галявині Білого дому.

Джерело: The New York Times із посиланням на власні джерела

Деталі: Про це виданню повідомили три знайомі із планами джерела. 

Очікується, що президент виголосить пару реплік із балкона Білого дому. За словами одного із джерел, на подію розіслали більше 2 тисяч запрошень. 

Окремі чиновники в адміністрації президента висловили занепокоєння тим, що вказана подія може викликати й так присутню критику щодо легковажного ставлення Трампа до коронавірусу. 

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: ТрампкоронавірусСША
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