Трамп планує провести масовий захід на території Білого дому – ЗМІ
Субота, 10 жовтня 2020, 07:28
Хворий на коронавірус президент США Дональд Трамп планує прийняти в суботу до 2 тисяч осіб на галявині Білого дому.
Джерело: The New York Times із посиланням на власні джерела
Деталі: Про це виданню повідомили три знайомі із планами джерела.
Очікується, що президент виголосить пару реплік із балкона Білого дому. За словами одного із джерел, на подію розіслали більше 2 тисяч запрошень.
Окремі чиновники в адміністрації президента висловили занепокоєння тим, що вказана подія може викликати й так присутню критику щодо легковажного ставлення Трампа до коронавірусу.
Нагадаємо:
- Після повернення президента США Дональда Трампа, який 3 дні провів у медцентрі через COVID-19, Білий дім перетворився на розсадник вірусного зараження.
Українська правда