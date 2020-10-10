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Трамп планирует провести массовое мероприятие на территории Белого дома – СМИ

Суббота, 10 октября 2020, 07:28
Трамп планирует провести массовое мероприятие на территории Белого дома – СМИ

Больной коронавирусом президент США Дональд Трамп планирует принять в субботу до 2 тысяч человек на лужайке Белого дома.

Источник: The New York Times со ссылкой на собственные источники

Детали: Об этом изданию сообщили три знакомые с планами источники.

Ожидается, что президент произнесет пару реплик с балкона Белого дома. По словам одного из источников, на событие разослали более 2 тысяч приглашений.

Отдельные чиновники в администрации президента выразили обеспокоенность тем, что указанное событие может вызвать и так присутствующую критику касательно легкомысленного отношения Трампа к коронавирусу.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ТрампкоронавирусСША
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