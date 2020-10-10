Трамп планирует провести массовое мероприятие на территории Белого дома – СМИ
Суббота, 10 октября 2020, 07:28
Больной коронавирусом президент США Дональд Трамп планирует принять в субботу до 2 тысяч человек на лужайке Белого дома.
Источник: The New York Times со ссылкой на собственные источники
Детали: Об этом изданию сообщили три знакомые с планами источники.
Ожидается, что президент произнесет пару реплик с балкона Белого дома. По словам одного из источников, на событие разослали более 2 тысяч приглашений.
Отдельные чиновники в администрации президента выразили обеспокоенность тем, что указанное событие может вызвать и так присутствующую критику касательно легкомысленного отношения Трампа к коронавирусу.
Напомним:
- После возвращения президента США Дональда Трампа, который 3 дня провел в медцентре через COVID-19, Белый дом превратился в рассадник вирусного заражения.
Украинская правда