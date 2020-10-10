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Приватні лабораторії не тестуватимуть безкоштовно людей з вулиці – Степанов

Субота, 10 жовтня 2020, 09:35

Згідно з постановою Кабміну про залучення приватних лабораторій до безкоштовного проведення ПЛР тестувань на COVID-19, приватні лабораторії здійснюватимуть лише аналіз переданих їм зразків на своєму лабораторному обладнанні.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Ми будемо контрактувати через наші лабораторні центри можливості приватних лабораторій щодо проведення тестувань. Тобто наша мобільна бригада або лікарня, яка здійснює забір в людини, буде передавати в приватні лабораторії, які будуть проводити саме тестування на відповідному лабораторному обладнанні".

"Це не означає, що зараз приватні лабораторії почнуть робити для людей з вулиці ці тести. Ми просто не в змозі будемо це проконтролювали. Зрозуміло, що ми приватним лабораторіям будемо сплачувати кошти. Тому ми будемо залучати приватні лабораторії, контрактувати їх і відвозити їм зразки для того, щоб вони проводили тестування".

Що передувало: На засіданні уряду 9 жовтня лабораторним центрам, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я, додатково виділили 100 млн гривень на закупівлю послуг з проведення тестувань методом ПЛР у закладах охорони здоров'я, незалежно від форми власності. 

Катерина Тищенко, УП
Теми: Степановкоронавірусмедицина


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