Частные лаборатории не будут тестировать бесплатно людей с улицы – Степанов

Согласно постановлению Кабмина о привлечении частных лабораторий к бесплатному проведения ПЦР тестирований на COVID-19, частные лаборатории будут осуществлять только анализ переданных им образцов на своем лабораторном оборудовании.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий по проведению тестов. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор у человека, будет передавать в частные лаборатории, которые будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании".

"Это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать. Понятно, что мы частным лабораториям будем платить деньги. Поэтому мы будем привлекать частные лаборатории, контрактовать их и отвозить им образцы для того, чтобы они проводили тестирование".

Что предшествовало: На заседании правительства 9 октября лабораторным центрам, которые подчиняются Министерству здравоохранения, дополнительно выделили 100 млн гривен на закупку услуг по проведению тестирований методом ПЦР в учреждениях здравоохранения, независимо от формы собственности.