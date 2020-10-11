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Очільник Нагірного Карабаху пригрозив Азербайджану оголошенням війни

Неділя, 11 жовтня 2020, 12:41
Очільник Нагірного Карабаху пригрозив Азербайджану оголошенням війни
Фото: Aravot

Керівник невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (так званий Арцах) Араік Арутюнян заявив, що регіон не може прийняти умови Азербайджану, тому він готовий оголосити війну.

Джерело: Арутюнян на прес-конференції 11 жовтня, якого цитує вірменське видання Аравот

Деталі: Вірменія і Азербайджан після узгодження перемир'я звинуватили одне одного в порушенні домовленостей і в обстрілах. Єреван заявив, що збройні сили Азербайджану обстріляли Степанакерт (головне місто Нагірного Карабаху), в свою чергу Баку в суботу повідомило про обстріл азербайджанського міста Тертер, а в неділю - про ракетний напад на Гянджі.

У зв'язку із загостренням ситуації керівник Нагірного Карабаху дав прес-конференцію. Він звинуватив Азербайджан у створенні "нової платформи для міжнародного тероризму" і пригрозив оголошенням війни.

Пряма мова Арутюняна: "Ми стоїмо за мир, більше за всіх на світі миру хоче Арцах (Нагірний Карабах - УП), але ми не можемо прийняти обов'язкову умову від країни, мета якої - знищити народ Арцаха, тисячолітню культуру Арцаха, саму історію Арцаха. Я оголошу вітчизняну війну, закличу всіх вірмен прийняти не тільки матеріальну, а й фізичну участь. Вони хочуть тривалої війни? Ми не відмовимося, якщо буде нав'язана саме ця війна".

Араік Арутюнян
Араік Арутюнян

Нагадаємо: Азербайджан заявив, що у результаті ракетного удару по житлових будинках другого за величиною міста Азербайджану - Гянджі загинули 7 осіб, а 33 отримали поранення. Вірменія спростувала свою причетність до цього.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нагірний КарабахвійнаАзербайджанВірменія
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