У результаті обстрілу Гянджі в Азербайджані загинули 7 осіб, десятки поранені

Азербайджан заявив, що збройні сили Вірменії вночі завдали ракетного удару по житлових будинках другого за величиною міста Азербайджану – Гянджі. Вірменія спростовує свою причетність до обстрілу.

Джерело: МЗС Азербайджану у Твіттер

Деталі: За даними Азербайджану, в результаті ракетного обстрілу багатоквартирного житлового будинку, розташованого в центральній частині Гянджі, загинули 7 осіб, а 33 отримали поранення.

Повідомляється, що серед поранених є малолітні діти. Також значної шкоди завдано цивільним об'єктам.

Тривають пошуково-рятувальні роботи, з-під завалів рятують людей.

У свою чергу, Вірменія та Нагірний Карабах категорично спростовують повідомлення Азербайджану про нанесення удару по місту Гянджа. У бесіді з Арменпрес прессекретарка міністра оборони Вірменії Шушан Степанян сказала, що заява Баку є брехнею. Про це ж повідомили в прес-службі "Армії оборони Арцаха" в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо: 10 жовтня Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану в обстрілі Степанакерта - головного міста Нагірного Карабаху. При цьому Міноборони Азербайджану в суботу повідомило про обстріл збройними силами Вірменії азербайджанського міста Тертер.