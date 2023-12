У результаті обстрілу Гянджі в Азербайджані загинули 7 осіб, десятки поранені

Азербайджан заявив, що збройні сили Вірменії вночі завдали ракетного удару по житлових будинках другого за величиною міста Азербайджану – Гянджі. Вірменія спростовує свою причетність до обстрілу.

Джерело: МЗС Азербайджану у Твіттер

Деталі: За даними Азербайджану, в результаті ракетного обстрілу багатоквартирного житлового будинку, розташованого в центральній частині Гянджі, загинули 7 осіб, а 33 отримали поранення.

Повідомляється, що серед поранених є малолітні діти. Також значної шкоди завдано цивільним об'єктам.

Тривають пошуково-рятувальні роботи, з-під завалів рятують людей.

URGENT! New nightly missile attack by #Armenia/n forces on residential area of #Ganja, second largest city of #Azerbaijan. 7 dead 33 wounded, including kids reported. #StopArmenianAgression #StopArmenianOccupation #KarabakhIsAzerbaijan pic.twitter.com/1lAMTJm9Tp