У результаті обстрілу Гянджі в Азербайджані загинули 7 осіб, десятки поранені
Азербайджан заявив, що збройні сили Вірменії вночі завдали ракетного удару по житлових будинках другого за величиною міста Азербайджану – Гянджі. Вірменія спростовує свою причетність до обстрілу.
Джерело: МЗС Азербайджану у Твіттер
Деталі: За даними Азербайджану, в результаті ракетного обстрілу багатоквартирного житлового будинку, розташованого в центральній частині Гянджі, загинули 7 осіб, а 33 отримали поранення.
Повідомляється, що серед поранених є малолітні діти. Також значної шкоди завдано цивільним об'єктам.
ВС Армении вновь нанесли ракетный удар по Гяндже: 7 погибших, 33 раненых#Азербайджан #Армения #Kарабах #Гянджа pic.twitter.com/H5cr7xyHSc— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 11, 2020
Тривають пошуково-рятувальні роботи, з-під завалів рятують людей.
URGENT! New nightly missile attack by #Armenia/n forces on residential area of #Ganja, second largest city of #Azerbaijan. 7 dead 33 wounded, including kids reported. #StopArmenianAgression #StopArmenianOccupation #KarabakhIsAzerbaijan pic.twitter.com/1lAMTJm9Tp— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 11, 2020
У свою чергу, Вірменія та Нагірний Карабах категорично спростовують повідомлення Азербайджану про нанесення удару по місту Гянджа. У бесіді з Арменпрес прессекретарка міністра оборони Вірменії Шушан Степанян сказала, що заява Баку є брехнею. Про це ж повідомили в прес-службі "Армії оборони Арцаха" в Нагірному Карабасі.
Нагадаємо: 10 жовтня Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану в обстрілі Степанакерта - головного міста Нагірного Карабаху. При цьому Міноборони Азербайджану в суботу повідомило про обстріл збройними силами Вірменії азербайджанського міста Тертер.