Вірменія та Азербайджан взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про обстріл вірменами міста Тертер. У свою чергу Вірменія заявила про атаку на "столицю" Нагірного Карабаху місто Степанакерт.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: За словами вірменської сторони, вибухи роздавались як у повітрі, так і на землі. Про обстріл Степанакерта вже повідомили у Нагірному Карабаху та у міноборони Вірменії.

"Строго засуджуємо дії Азербайджану, що ведуть до провалу домовленості, а також попереджаємо, що наслідки за ситуацію, що склалася несе керівництво Азербайджану", – заявили у МЗС Вірменії.

Що передувало: Після тривалих перемовин 9 жовтня за посередництва РФ Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі, яке мало набути чинності з 12:00 10 жовтня за місцевим часом (11:00 за київським).

Вірменія звинуватила Азербайджан у порушенні перемир'я і нанесенні удару по Еріцванку і Арцваніку. Арзербайджан також звинуватив Вірменію в обстрілі.

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