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Вірменія та Азербайджан взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах

Неділя, 11 жовтня 2020, 02:32

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про обстріл вірменами міста Тертер. У свою чергу Вірменія заявила про атаку на "столицю" Нагірного Карабаху місто Степанакерт.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: За словами вірменської сторони, вибухи роздавались як у повітрі, так і на землі. Про обстріл Степанакерта вже повідомили у Нагірному Карабаху та у міноборони Вірменії. 

"Строго засуджуємо дії Азербайджану, що ведуть до провалу домовленості, а також попереджаємо, що наслідки за ситуацію, що склалася несе керівництво Азербайджану", – заявили у МЗС Вірменії. 

Що передувало: Після тривалих перемовин 9 жовтня за посередництва РФ Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі, яке мало набути чинності з 12:00 10 жовтня за місцевим часом (11:00 за київським).

Вірменія звинуватила Азербайджан у порушенні перемир'я і нанесенні удару по Еріцванку і Арцваніку. Арзербайджан також звинуватив Вірменію в обстрілі.

Передісторія:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі, другого за розмірами в країні, вчинений з території Вірменії, але в Єревані це спростовували. Про здійснення обстрілу заявляв Нагірний Карабах.
  • Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що втрати армії Вірменії в Нагірному Карабасі з моменту поновлення конфлікту складають до 2300 убитими і пораненими. Вірменія цю інформацію заперечила.
  • У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджан


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