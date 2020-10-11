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Руководитель Нагорного Карабаха пригрозил Азербайджану объявлением войны

Воскресенье, 11 октября 2020, 12:41
Руководитель Нагорного Карабаха пригрозил Азербайджану объявлением войны
Фото: Aravot

Руководитель непризнанной Нагорно-Карабахской республики (так называемый Арцах) Араик Арутюнян заявил, что регион не может принять условия Азербайджана, поэтому он готов объявить войну.

Источник: Арутюнян на пресс-конференции 11 октября, которого цитирует армянское издание Аравот

Детали: Армения и Азербайджан после согласования перемирия обвинили друг друга в нарушении договоренностей и в обстрелах. Ереван заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли Степанакерт (главный город Нагорного Карабаха), в свою очередь Баку в субботу сообщило об обстреле азербайджанского города Тертер, а в воскресенье – о ракетном нападении на Гянджи.

В связи с обострением руководитель Нагорного Карабаха дал пресс-конференцию. Он обвинил Азербайджан в создании "новой платформы для международного терроризма" и пригрозил объявлением войны.

Прямая речь Арутюняна: "Мы стоим за мир, больше всех на свете мира хочет Арцах (Нагорный Карабах - УП), но мы не можем принять обязательное условие от страны, цель которой — уничтожить народ Арцаха, тысячелетнюю культуру Арцаха, саму историю Арцаха. Я объявлю отечественную войну, призову всех армян принять не только материальное, но и физическое участие. Они хотят продолжительной войны? Мы не откажемся, если будет навязана именно эта война".

Араик Арутюнян
Араик Арутюнян

Напомним: Азербайджан заявил, что в результате ракетного удара по жилым домам второго по величине города Азербайджана – Гянджи погибли 7 человек, а 33 получили ранения. Армения опровергла свою причастность к этому.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нагорный КарабахвойнаАзербайджанАрмения
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