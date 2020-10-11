Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Руководитель Нагорного Карабаха пригрозил Азербайджану объявлением войны

Воскресенье, 11 октября 2020, 12:41
Фото: Aravot

Руководитель непризнанной Нагорно-Карабахской республики (так называемый Арцах) Араик Арутюнян заявил, что регион не может принять условия Азербайджана, поэтому он готов объявить войну.

Источник: Арутюнян на пресс-конференции 11 октября, которого цитирует армянское издание Аравот

Детали: Армения и Азербайджан после согласования перемирия обвинили друг друга в нарушении договоренностей и в обстрелах. Ереван заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли Степанакерт (главный город Нагорного Карабаха), в свою очередь Баку в субботу сообщило об обстреле азербайджанского города Тертер, а в воскресенье – о ракетном нападении на Гянджи.

В связи с обострением руководитель Нагорного Карабаха дал пресс-конференцию. Он обвинил Азербайджан в создании "новой платформы для международного терроризма" и пригрозил объявлением войны.

Прямая речь Арутюняна: "Мы стоим за мир, больше всех на свете мира хочет Арцах (Нагорный Карабах - УП), но мы не можем принять обязательное условие от страны, цель которой — уничтожить народ Арцаха, тысячелетнюю культуру Арцаха, саму историю Арцаха. Я объявлю отечественную войну, призову всех армян принять не только материальное, но и физическое участие. Они хотят продолжительной войны? Мы не откажемся, если будет навязана именно эта война".

Араик Арутюнян
Араик Арутюнян

Напомним: Азербайджан заявил, что в результате ракетного удара по жилым домам второго по величине города Азербайджана – Гянджи погибли 7 человек, а 33 получили ранения. Армения опровергла свою причастность к этому.

Темы: Нагорный КарабахвойнаАзербайджанАрмения


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКоронавирус: в Минздраве назвали регионы с наибольшей заполненностью больниц

фото, видеоВ результате обстрела Гянджи в Азербайджане погибли 7 человек, десятки ранены

Байден рассказал, в каком случае может проиграть президентские выборы

таблицаКоронавирус в Украине обнаружили еще у 4768 человек, 85 зараженных умерли

Украина поднялась на 10 место в мире по числу новых случаев COVID-19

Представитель ЦИК: на Донбассе состоятся выборы в районные рады

Все новости...
Нагорный Карабах
В результате обстрела Гянджи в Азербайджане погибли 7 человек, десятки ранены
Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в очередных обстрелах
Берлин призвал Баку и Ереван искать длительное решение конфликта вокруг Карабаха
Последние новости
12:56
Во Франции столкнулись два легких самолета, погибли 5 человек
12:41
Руководитель Нагорного Карабаха пригрозил Азербайджану объявлением войны
12:02
МВД хочет упростить процесс регистрации авто: позволят выбирать комбинации номерных знаков
11:45
видеоКоронавирус: в Минздраве назвали регионы с наибольшей заполненностью больниц
11:06
Во Франции почти 27 тысяч случаев коронавируса в сутки
10:44
Эпидемия в Киеве: еще полтысячи заражений, 12 человек умерли
10:33
АМКУ планирует наказать компанию Пинчука за сговор на тендерах "Укрзализныци"
10:09
фото, видеоВ результате обстрела Гянджи в Азербайджане погибли 7 человек, десятки ранены
09:34
Нардеп из "Батькивщины" заразился коронавирусом
09:15
Байден рассказал, в каком случае может проиграть президентские выборы
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!