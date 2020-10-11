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Росія виділила 5 мільярдів рублів на воду в Криму

Неділя, 11 жовтня 2020, 16:18

Уряд Росії виділив 4,95 мільярдів рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму і місті Севастополь.

Джерело: уряд РФ

Деталі: Відповідну постанову підписав голова уряду РФ Михайло Мішустін, рішення прийнято за дорученням президента Росії. Документи розглянуті і схвалені на засіданні уряду 8 жовтня.

Дослівно: "Кошти спрямують на будівництво водозабору на річці Бельбек з очисними і інженерними спорудами, а також на інфраструктуру для перекидання води з Кадиковського кар'єра.

Будівельні роботи вестиме Міноборони. Після того як об'єкти введуть в експлуатацію, їх передадуть у власність Севастополю".

Деталі: Ще більше 870 мільйонів рублів виділять на капітальний ремонт водопроводів, заміну застарілого обладнання і розробку додаткових свердловин. Кошти надійдуть з резервного фонду уряду.

В уряді РФ вважають, що додаткове фінансування дозволить поліпшити ситуацію з водопостачанням на півострові.

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Вода за графіком. Чому в Криму третій тиждень вимикають воду

Передісторія:

  • З 23 вересня жителям Алушти, Партеніту та Малого Маяка окупанти обмежили подачу води.
  • У зв'язку з нестачею прісної води в Криму кремлівський куратор окупованого Росією півострова Сергій Аксьонов вважає за необхідне порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.
  • При цьому представництво президента в АРК відкидає звинувачення російської влади щодо обов'язків України постачати воду до анексованого Росією Криму й наголошує, що забезпечення окупованої території ресурсами є обов'язком держави-окупанта.
  • У Білогірському районі окупованого Криму пересохла річка Танасу – притока річки Біюк-Карасу, води якої наповнювали Білогірське водосховище. Також обмілів і висох прісноводний ставок поруч.
  • Так званий "глава Криму", контрольований Росією, Сергій Аксьонов доручив примусово викуповувати приватні свердловини та колодязі в зневоднених селах півострова.

Українська правда
Теми: КримводаРосія


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