Росія виділила 5 мільярдів рублів на воду в Криму

Уряд Росії виділив 4,95 мільярдів рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму і місті Севастополь.

Джерело: уряд РФ

Деталі: Відповідну постанову підписав голова уряду РФ Михайло Мішустін, рішення прийнято за дорученням президента Росії. Документи розглянуті і схвалені на засіданні уряду 8 жовтня.

Дослівно: "Кошти спрямують на будівництво водозабору на річці Бельбек з очисними і інженерними спорудами, а також на інфраструктуру для перекидання води з Кадиковського кар'єра.

Будівельні роботи вестиме Міноборони. Після того як об'єкти введуть в експлуатацію, їх передадуть у власність Севастополю".

Деталі: Ще більше 870 мільйонів рублів виділять на капітальний ремонт водопроводів, заміну застарілого обладнання і розробку додаткових свердловин. Кошти надійдуть з резервного фонду уряду.

В уряді РФ вважають, що додаткове фінансування дозволить поліпшити ситуацію з водопостачанням на півострові.

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