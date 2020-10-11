Росія виділила 5 мільярдів рублів на воду в Криму
Уряд Росії виділив 4,95 мільярдів рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму і місті Севастополь.
Джерело: уряд РФ
Деталі: Відповідну постанову підписав голова уряду РФ Михайло Мішустін, рішення прийнято за дорученням президента Росії. Документи розглянуті і схвалені на засіданні уряду 8 жовтня.
Дослівно: "Кошти спрямують на будівництво водозабору на річці Бельбек з очисними і інженерними спорудами, а також на інфраструктуру для перекидання води з Кадиковського кар'єра.
Будівельні роботи вестиме Міноборони. Після того як об'єкти введуть в експлуатацію, їх передадуть у власність Севастополю".
Деталі: Ще більше 870 мільйонів рублів виділять на капітальний ремонт водопроводів, заміну застарілого обладнання і розробку додаткових свердловин. Кошти надійдуть з резервного фонду уряду.
В уряді РФ вважають, що додаткове фінансування дозволить поліпшити ситуацію з водопостачанням на півострові.
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Вода за графіком. Чому в Криму третій тиждень вимикають воду
Передісторія:
- З 23 вересня жителям Алушти, Партеніту та Малого Маяка окупанти обмежили подачу води.
- У зв'язку з нестачею прісної води в Криму кремлівський куратор окупованого Росією півострова Сергій Аксьонов вважає за необхідне порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.
- При цьому представництво президента в АРК відкидає звинувачення російської влади щодо обов'язків України постачати воду до анексованого Росією Криму й наголошує, що забезпечення окупованої території ресурсами є обов'язком держави-окупанта.
- У Білогірському районі окупованого Криму пересохла річка Танасу – притока річки Біюк-Карасу, води якої наповнювали Білогірське водосховище. Також обмілів і висох прісноводний ставок поруч.
- Так званий "глава Криму", контрольований Росією, Сергій Аксьонов доручив примусово викуповувати приватні свердловини та колодязі в зневоднених селах півострова.