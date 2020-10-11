Россия выделила 5 миллиардов рублей на воду в Крыму

Правительство России выделило 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму и городе Севастополь.

Источник: правительство РФ

Детали: Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, решение принято по поручению президента России. Документы рассмотрены и одобрены на заседании правительства 8 октября.

Дословно: "Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера.

Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю".

Детали: Ещё более 870 млн рублей выделят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. Средства поступят из резервного фонда правительства.

В правительстве РФ считают, что дополнительное финансирование позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове.

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Вода по графику. Почему в Крыму третью неделю выключают воду

Предыстория:

С 23 сентября жителям Алушты, Партенита и Малого Маяка оккупанты были вынуждены ограничить подачу воды.

В связи с нехваткой пресной воды в Криму кремлевский куратор оккупированного Россией полуострова Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

При этом представительство президента в АРК отвергает обвинения российской власти относительно обязанностей Украины поставлять воду в аннексированный Россией Крым и подчеркивает, что обеспечение оккупированной территории ресурсами является обязанностью государства-оккупанта.

В Белогорском районе оккупированного Крыма пересохла река Танасу - приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Также обмелел и высох пресноводный пруд рядом.

Так называемый "глава Крыма", контролируемый Россией, Сергей Аксенов поручил принудительно выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах полуострова.

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