Стан Порошенка покращився – джерело
Неділя, 11 жовтня 2020, 18:52
П'ятий президент Петро Порошенко, хворий на COVID-19, почувається вже краще.
Джерело: представник команди Порошенка у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Йому краще".
Що передувало: 7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.
У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Хворі на діабет належать до групи ризику при COVID-19.
Передісторія:
- 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко захворів на коронавірус COVID-19.
- 3 жовтня стало відомо, що Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.
- Марина Порошенко раніше повідомляла, що отримала повторний негативний тест на COVID-19. Вона зазначила, що поки її чоловік лікується, вона продовжить виборчу кампанію на чолі "Євросолідарності" до Київської міськради.
Українська правда