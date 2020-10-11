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Стан Порошенка покращився – джерело

Неділя, 11 жовтня 2020, 18:52
Стан Порошенка покращився – джерело
Facebook Порошенка

П'ятий президент Петро Порошенко, хворий на COVID-19, почувається вже краще.

Джерело: представник команди Порошенка у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Йому краще".

Що передувало: 7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Хворі на діабет належать до групи ризику при COVID-19.

Передісторія:

  • 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко захворів на коронавірус COVID-19.
  • 3 жовтня стало відомо, що Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.
  • Марина Порошенко раніше повідомляла, що отримала повторний негативний тест на COVID-19. Вона зазначила, що поки її чоловік лікується, вона продовжить виборчу кампанію на чолі "Євросолідарності" до Київської міськради. 

Українська правда

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Теми: Порошенкокоронавірус
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