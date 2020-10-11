Стан Порошенка покращився – джерело

П'ятий президент Петро Порошенко, хворий на COVID-19, почувається вже краще.

Джерело: представник команди Порошенка у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Йому краще".

Що передувало: 7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Хворі на діабет належать до групи ризику при COVID-19.

Передісторія: