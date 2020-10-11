Состояние Порошенко улучшилось – источник

Пятый президент Петр Порошенко, больной COVID-19, чувствует себя уже лучше.

Источник: представитель команды Порошенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Ему лучше".

Что предшествовало: 7 октября жена экс-президента Марина Порошенко сообщила, что его состояние ухудшилось из-за загустевшей крови, которую врачи даже не могли взять на анализ.

У 55-летнего Порошенко сахарный диабет. Больные диабетом относятся к группе риска при COVID-19.

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