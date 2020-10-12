Перед святковим вихідним Шмигаль закликав утриматися від масових заходів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав керівників усіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, у тому числі конгресів і конференцій.

Джерело: Шмигаль під час селекторної наради з головами ОДА 12 жовтня, цитує "Урядовий портал"

Пряма мова: "На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил".

Деталі: Глава уряду озвучив статистику щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію та зазначив, що критична ситуація продовжує залишатися в Харківській області.

Харківщина та місто Київ залишаються лідерами за загальною кількістю виявлених випадків захворювання.

Шмигаль доручив місцевій владі надати пропозиції Міністерству охорони здоров’я щодо збільшення ліжкового фонду.

У КМДА зазначили, що готові відпрацювати розгортання мобільних госпіталів та розширити кількість ліжкомісць за рахунок установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень.

Що передувало: Через поширення пандемії прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав 9 жовтня нараду з головами державних обласних адміністрацій та за участі секретаря РНБО щодо ситуації з COVID-19. Подібні наради проводитимуть на регулярній основі тричі на тиждень.

Нагадаємо: За добу 11 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 420 особам, померли 43 хворих, одужали 903 пацієнти, госпіталізували 521 людину.

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