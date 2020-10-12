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Перед праздничным выходным Шмыгаль призвал воздержаться от массовых мероприятий

Понедельник, 12 октября 2020, 15:02

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

Источник: Шмыгаль во время селекторного совещания с председателями ОГА 12 октября, цитирует "Правительственный портал"

Прямая речь: "На День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы мероприятия состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил".

Детали: Глава правительства озвучил статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и отметил, что критическая ситуация продолжает оставаться в Харьковской области.

Харьковщина и город Киев остаются лидерами по общему количеству выявленных случаев заболевания.

Шмыгаль поручил местным властям предоставить предложения Министерству здравоохранения по увеличению коечного фонда.

В КГГА отметили, что готовы отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц.

Что предшествовало: Из-за распространения пандемии премьер-министр Денис Шмыгаль созвал 9 октября совещание с председателями государственных областных администраций и при участии секретаря СНБО относительно ситуации с COVID-19. Подобные совещания планируют проводить на регулярной основе раз в неделю.

Напомним: За сутки 11 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4420 лицам, умерли 43 больных, выздоровели 903 пациентов, был госпитализирован 521 человек.

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Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусКабинет министров


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