Укроборонпром: Договір з Гладковським щодо бронемобілів уклало попереднє керівництво

Укроборонпром спростовує інформацію, що нібито ДП "Укроборонсервіс" замовило у ДочП "Автоскладальний завод №1" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" шість бронемобілів. Нова команда нібито "виконала контрактні зобов’язання", укладені попереднім керівництвом.

Джерело: пресслужба "Укроборонпрому"

Дослівно: Насправді "Укроборонсервіс" закупив партію бронеавтомобілів майже два роки тому – у січні 2019 року – в рамках державного оборонного замовлення. Контракт був на межі зриву, втім, завдяки спільним зусиллям Укроборонпрому, "Укроборонсервісу" та Міністерства оборони України, зокрема заступника міністра Олександра Миронюка, його вдалося виконати у повному обсязі…

Договір був укладений ще у січні 2019 року, тобто попереднім керівництвом "Укроборонсервісу". Сама закупівля відбулася поза системою Прозорро, а підписаний контракт містив лише орієнтовну вартість автомобілів.

У 2020 році компанія "Укроборонсервіс" реанімувала та виконала зазначений контракт. За умовами договору, після поставки товару, сторони узгоджують остаточну вартість продукції – на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів про фактичні витрати.

За результатами виконання зазначеного контракту вартість машин виявилася нижчою, ніж очікувана. 30 вересня цього року сторони уклали додаткову угоду, якою зафіксували фактичну вартість однієї броньованої машини. Таким чином, сторони здійснили діяльність в рамках раніше укладеного договору.

Деталі: Таким чином, запевняють в Укроборонпромі, нова команда "не закуповувала бронетранспортери", а лише "виконала контрактні зобов’язання".

Чому це важливо: Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО.

У лютому – березні 2019 року Видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.

За даними журналістів, 22-річний син Гладковського Ігор організував постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.

Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Що було раніше: 12 жовтня "Наші гроші" з посилання на систему "Прозорро" повідомило, що ДП "Укроборонсервіс" замовило у ДочП "Автоскладальний завод №1" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" шість бронемобілів за 44,49 млн грн. (звільнено від ПДВ).

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

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