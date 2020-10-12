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Укроборонпром: Договор с Гладковским по бронемобилям заключило предыдущее руководство

Понедельник, 12 октября 2020, 17:44

Укроборонпром опровергает информацию, что якобы ГП "Укроборонсервис" заказало в ДочП "Автосборочный завод №1" ПАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс "шесть бронемобилей.

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома"

Дословно: На самом деле "Укроборонсервис" закупил партию бронеавтомобилей почти два года назад - в январе 2019 года - в рамках государственного оборонного заказа. Контракт был на грани срыва, впрочем, благодаря совместным усилиям Укроборонпрома, "Укроборонсервису" и Министерства обороны Украины, в частности заместителя министра Александра Миронюка, его удалось выполнить в полном объеме ...

Договор был заключен еще в январе 2019 года, то есть предыдущим руководством "Укроборонсервису". Сама закупка состоялась вне системы Прозорро, а подписан контракт содержал только ориентировочную стоимость автомобилей.

В 2020 году компания "Укроборонсервис" реанимировала и выполнила указанный контракт. По условиям договора, после поставки товара, стороны согласовывают окончательную стоимость продукции - на основании расчетно-калькуляционных материалов о фактических затратах.

По результатам выполнения указанного контракта стоимость машин оказалась ниже, чем ожидаемая. 30 сентября этого года стороны заключили дополнительное соглашение, зафиксировали фактическую стоимость одной бронированной машины. Таким образом, стороны осуществили деятельность в рамках ранее заключенного договора.

Детали: Таким образом, уверяют в Укроборонпроме, новая команда "не закупала бронетранспортеры", а только "выполнила контрактные обязательства".

Что было раньше: 12 октября "Наши деньги" со ссылкой на систему "Прозорро" сообщил, что ГП "Укроборонсервис" заказало в ДочП "Автосборочный завод №1" ПАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс "шесть бронемобиль за 44,5 млн грн.

Почему это важно: Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО. 

В феврале – марте 2019 года издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

По данным журналистов, 22-летний сын Гладковского Игорь организовал поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

Знать больше: #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Украинская правда
Темы: УкроборонпромГладковскийМинобороны


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