Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що МОЗ нині першочергово шукає можливості, як і де перепрофілювати заклади для боротьби із коронавірусом. Лікарні відомчих служб є потенційно резервом ліжок, які можуть розгортати.

Джерело: Ляшко в ефірі "Громадського радіо"

Пряма мова Ляшка: "Ми зараз відмовляємося від одного із індикаторів, який говорив про те, що на червоний рівень небезпеки потрапляють регіони, у яких у 5 разів середній по країні рівень захворюваності. Нині це буде чітка цифра — 320 випадків на останні 14 днів на певну кількість населення, і якщо Київ буде потрапляти в ці показники, буде заслухуватися комісія ТЕБ та НС, яка збирається кожного четверга, і спільно з КМДА будуть вибирати з переліку обмежень, які будуть застосовуватися у Києві.

Першочергово ми шукаємо можливості, як і де перепрофілювати заклади. Зараз ми розглядаємо можливість залучення інститутів Академії медичних наук, лікарень відомчих служб, таких як Укрзалізниця, Державне управління справами, госпіталі МВС, СБУ, ДПСУ, це все потенційно наш резерв ліжок, які ми можемо розгортати. Також, додатково, на нараді у президента у суботу озвучувалося питання про місця, де можливо розгортати додатково шпиталі вже поза межами закладів охорони здоров’я. В першу чергу, йдеться про Київ, про Одеську та Донецьку область. Як це пристосувати — прописано у нормативному документі МОЗ, у нас є табель оснащення приблизний, ми розрахували кількість оснащення, яке повинно бути".

Деталі: Він зазначив, що госпіталь можна розгорнути, але туди повинні приїхати кваліфіковані кадри – а питання з лікарями наразі дуже гостре.

Нагадаємо: 8 жовтня повідомлялося, що в Україні готують до відкриття тимчасові госпіталі для хворих на COVID

У Палаці спорту можуть зробити госпіталь для хворих на COVID-19

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка