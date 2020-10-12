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Ляшко назвал госпитали МВД и СБУ "потенциальным резервом коек" для пациентов с COVID-19

Понедельник, 12 октября 2020, 22:36

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что Минздрав сейчас в первую очередь ищет возможности, как и где перепрофилировать заведения для борьбы с коронавирусом. Больницы ведомственных служб потенциально резервом коек, которые могут разворачивать.

Источник: Ляшко в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь Ляшко: "Мы сейчас отказываемся от одного из индикаторов, который говорил о том, что на красный уровень опасности попадают регионы, в которых в 5 раз средний по стране уровень заболеваемости. Сейчас это будет четкая цифра - 320 случаев последние 14 дней на определенное количество населения, и если Киев будет попадать в эти показатели, будет заслушиваться комиссия ТЭБ и ЧС, которая собирается каждый четверг, и совместно с КГГА будут выбирать из перечня ограничений, которые будут применяться в Киеве.

Первоначально мы ищем возможности, как и где перепрофилировать заведения. Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения институтов Академии медицинских наук, больниц ведомственных служб, таких как Укрзализныця, Государственное управление делами, госпитали МВД, СБУ, ГНСУ, это все потенциально наш резерв коек, которые мы можем разворачивать. Также, дополнительно, на совещании у президента в субботу озвучивалось вопрос о местах, где возможно разворачивать дополнительно госпитали уже за пределами учреждений здравоохранения. В первую очередь, речь идет о Киеве, о Одесскую и Донецкую область. Как это приспособить - прописано в нормативном документе МЗ, у нас есть табель оснащения примерный, мы рассчитали количество оснащение, которое должно быть ".

Детали: Он отметил, что госпиталь можно развернуть, но туда должны приехать квалифицированные кадры - а вопрос с врачами сейчас очень острое.

Напомним: Во Дворце спорта могут сделать госпиталь для больных COVID-19.

Темы: МинздравЛяшкокоронавирусэпидемия


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