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МОЗ снова изменит критерии "красной зоны" и перепрофилирует ведомственные больницы из-за COVID

Понедельник, 12 октября 2020, 22:36
МОЗ снова изменит критерии красной зоны и перепрофилирует ведомственные больницы из-за COVID

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что Минздрав сейчас в первую очередь ищет возможности, как и где перепрофилировать заведения для борьбы с коронавирусом. Больницы ведомственных служб – потенциально резерв коек, которые могут разворачивать.

Источник: Ляшко в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь Ляшко: "Мы сейчас отказываемся от одного из индикаторов, который говорил о том, что на красный уровень опасности попадают регионы, в которых в 5 раз средний по стране уровень заболеваемости. Сейчас это будет четкая цифра - 320 случаев последние 14 дней на определенное количество населения.

И если Киев будет попадать в эти показатели, будет заслушиваться комиссия ТЭБ и ЧС, которая собирается каждый четверг, и совместно с КГГА будут выбирать из перечня ограничений, которые будут применяться в Киеве.

Первоначально мы ищем возможности, как и где перепрофилировать заведения. Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения институтов Академии медицинских наук, больниц ведомственных служб, таких как Укрзализныця, Государственное управление делами, госпитали МВД, СБУ, ГНСУ, это все потенциально наш резерв коек, которые мы можем разворачивать.

Также, дополнительно, на совещании у президента в субботу озвучивался вопрос о местах, где возможно разворачивать дополнительно госпитали уже за пределами учреждений здравоохранения. В первую очередь, речь идет о Киеве, об Одесской и Донецкой областях. Как это приспособить - прописано в нормативном документе Минздрава, у нас есть табель оснащения примерный, мы рассчитали количество оснащения, которое должно быть ".

Детали: Он отметил, что госпиталь можно развернуть, но туда должны приехать квалифицированные кадры - а вопрос с врачами сейчас очень острый.

Этому предшествовало: 8 октября сообщалось, что в Украине готовят к открытию временные госпитали для больных COVID.

Во Дворце спорта могут сделать госпиталь для больных COVID-19.

Ранее власти решили, что "красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Как не платить за тестирование и лечение от COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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