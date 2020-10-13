Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

"Напружена ситуація": в Україні зайнято дві третини ліжок для хворих із COVID

Вівторок, 13 жовтня 2020, 09:49

Станом на ранок 13 жовтня в українських лікарнях, виділених від хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, зайнято 21 тисяча ліжок із 34 тисяч.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 13 жовтня

Пряма мова: "У нас достатньо напружена ситуація з ліжками, з госпіталізаціями. За минулу добу було госпіталізовано 865 людей. Загалом на сьогоднішній ранок у нас зайняті 21 тисяч ліжок в цілому по країні. Ми рахуємо всіх, у кого є підтверджений діагноз чи підозра на COVID-19, але ці люди мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби і потребують стаціонарного лікування"  

Деталі: Голова МОЗ зазначив, що вже 34 тисячі ліжок введені в обіг, ще 6,5 готові до введення в обіг.

Степанов додав, що ще планується додати 12 тисяч ліжок, задіяти місця в Академії медичних наук.

Але, наголосив він, ресурси не безмежні, тому потрібно дотримуватися протиепідемічних правил: маски, чисті руки, дистанція, уникання скупчення людей.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID приносить все більше втрат: за добу в Україні – 107 смертей

МОЗ знову змінить критерії "червоної зони" і перепрофілює відомчі лікарні через COVID

Новини 12 жовтня: заяви Зеленського, бойова зброя на протестах в Білорусі

Суддя Вовк з Печерського суду наказав зняти підозру з судді Вовка з ОАСК

відеоСиловики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників

ЄС погодився накласти санкції особисто на Лукашенка

Усі новини...
Останні новини
09:52
Зеленський анонсував всенародне опитування 25 жовтня
09:49
"Напружена ситуація": в Україні зайнято дві третини ліжок для хворих із COVID
09:24
Глава Єврокомісії оголосила "хвилю ремонтів" по всьому ЄС задля енергоефективності
09:19
Українські банки закрили 250 відділень за квартал
08:49
COVID приносить все більше втрат: за добу в Україні – 107 смертей
08:37
Окупанти залишили трьох кримських татар під вартою до середини січня
08:23
Трамп заявив, що почуває себе сильним після одужання від COVID-19
08:00
Головні новини понеділка і ночі: заяви Зеленського, бойова зброя на протестах в Білорусі
07:10
На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку формувань Росії
06:19
Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від COVID-19 через хворобу у добровольця
Усі новини...