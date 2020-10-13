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"Напружена ситуація": в Україні зайнято дві третини ліжок для хворих із COVID

Вівторок, 13 жовтня 2020, 09:49
Напружена ситуація: в Україні зайнято дві третини ліжок для хворих із COVID

Станом на ранок 13 жовтня в українських лікарнях, виділених від хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, зайнято 21 тисяча ліжок із 34 тисяч.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 13 жовтня

Пряма мова: "У нас достатньо напружена ситуація з ліжками, з госпіталізаціями. За минулу добу було госпіталізовано 865 людей. Загалом на сьогоднішній ранок у нас зайняті 21 тисяч ліжок в цілому по країні. Ми рахуємо всіх, у кого є підтверджений діагноз чи підозра на COVID-19, але ці люди мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби і потребують стаціонарного лікування"  

Деталі: Голова МОЗ зазначив, що максимальна кількість ліжок в Україні – 52 тисячі, вже введено в обіг 34 154 ліжка, ще 6,5 тисяч ліжок готові до введення в обіг.

Степанов додав, що ще планується додати 12 тисяч ліжок, задіяти місця в Академії медичних наук та інших установах.

Але, наголосив він, ресурси не безмежні, тому потрібно дотримуватися протиепідемічних правил: маски, чисті руки, дистанція, уникання скупчення людей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяСтепановМОЗ
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