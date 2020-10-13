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"Напряженная ситуация": в Украине занято две трети коек для больных с COVID

Вторник, 13 октября 2020, 09:49

По состоянию на утро 13 октября в украинских больницах, выделенных под больных коронавирусной болезнью COVID-19, занято 21 тысяча коек из 34 тысяч.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 13 октября

Прямая речь: "У нас достаточно напряженная ситуация с койками, с госпитализациями. За минувшие сутки были госпитализированы 865 человек.

Всего на сегодняшнее утро у нас заняты 21 тысяча коек в целом по стране. Мы считаем всех, у кого есть подтвержденный диагноз или подозрение на COVID-19, но эти люди имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни и нуждаются в стационарном лечении"

Детали: Глава Минздрава отметил, что уже 34 тысячи коек введены в обращение, еще 6,5 тысяч готовы к введению в обращение.

Степанов добавил, что еще планируется добавить 12 тысяч коек, задействовать места в Академии медицинских наук.

Но, подчеркнул он, ресурсы не безграничны, поэтому нужно соблюдать противоэпидемические правила: маски, чистые руки, дистанция, избегание скопления людей.

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Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияСтепановМинздрав


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