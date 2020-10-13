САП оскаржила закриття справи проти Злочевського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила ухвалу, яка зобов’язувала генерального прокурора Ірину Венедіктову закрити справу проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "13 жовтня 2020 року Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора оскаржено рішення Печерського районного суду м. Києва щодо зобов’язання генерального прокурора закрити справу стосовно колишнього міністра екології".

Деталі: Оскарження направили до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Відзначається, що у ОГП і САП не знали про ухвалу Печерського суду від 1 жовтня, яка зобов’язує прокуратуру закрити справу проти Злочевського.

Про існування рішення суду САП і ОГП стало відомо 12 жовтня "за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень".

Відзначається, що за законом справу мали б розглядати лише судді ВАКС, оскільки досудове розслідування вели детективи НАБУ.

У САП відзначили, що розглянувши таку скаргу, слідчий суддя Печерського райсуду вийшла за межі своїх повноважень та фактично перейняла на себе повноваження Генпрокурора. При цьому суддя не дослідила матеріали кримінального провадження та не викликала прокурора в судове засідання.

Також у прокуратурі хочуть звернутися із скаргою до Вищої ради правосуддя через дисциплінарний проступок судді Печерського суду, яка прийняла відповідну ухвалу.

Що було раніше: 12 жовтня стало відомо, що Печерський суд Києва зобов’язав генерального прокурора Ірину Венедіктову розглянути клопотання захисника і скасувати постанову детектива НАБУ про відновлення кримінального провадження стосовно ексміністра екології Миколи Злочевського, а також зобов’язати процесуального керівника закрити справу.

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