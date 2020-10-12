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Суд зобов’язав Офіс генпрокурора закрити справу Злочевського

Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:37
Суд зобов’язав Офіс генпрокурора закрити справу Злочевського

Печерський суд Києва зобов’язав генерального прокурора Ірину Венедіктову розглянути клопотання захисника і скасувати постанову детектива НАБУ про відновлення кримінального провадження стосовно ексміністра екології Миколи Злочевського, а також зобов’язати процесуального керівника закрити справу.

Джерело: відповідна ухвала від 1 жовтня, "Судовий репортер"

Деталі: Йдеться про кримінальне провадження від 17 листопада 2014 року щодо розкрадання стабілізаційного кредиту НБУ, виділеного "Реал-банку". 28 березня 2019 прокурор ГПУ Костянтин Кулик повідомив про підозру в цій справі низці колишніх топ-посадовців, у тому числі Злочевському. Саме в цій справі НАБУ і САП затримали фігурантів справи (але не самого Злочевського, який переховується) під час спроби передати для керівників антикорупційних органів рекордного хабара — 6 млн доларів за закриття справи.

Протягом 2019 року розслідування 7 разів зупинялося і відновлювалося. Пояснювалося це діями в рамках міжнародного співробітництва і розшуком підозрюваних.

У лютому 2020 справу Злочевського передано в НАБУ. У травні Вищий антикорупційний суд скасував рішення прокурора про зупинення розслідування. 12 серпня детектив НАБУ розслідування відновив.

На думку адвоката Петра Бойка, який представляє Злочевського, строки досудового розслідування у даному провадженні закінчилися і постанова детектива прийнята поза цим строком, а тому досудове розслідування є неможливим. Захисник звернувся із клопотанням на ім’я генпрокурора про скасування постанови детектива і закриття справи, але відповіді не отримав. Тому оскаржив бездіяльність у суді.

Суддя з’ясував, що детектив НАБУ клопотав про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 8 місяців, але в частині підозри щодо іншого фігуранта – Динника О.В. А про продовження строку досудового розслідування стосовно Злочевського інформації нема. На думку суду, строк розслідування у справі Злочевського закінчився ще 28 травня 2020 року.

Детектив НАБУ вважав, що строк досудового розслідування з 14 травня до 12 серпня, а саме 90 днів, був зупиненим. Однак 14 травня ВАКС скасував постанову про зупинення слідства і в засіданні були присутні захисник, прокурор і детектив.

Суд зазначив, що з огляду на порушення розумності строків є підстави для закриття справи, відповідно до КПК, не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.

Передісторія: Суд обрав колишньому міністру екології Миколі Злочевському запобіжний захід у вигляді арешту, але заочно, оскільки той у розшуку.

Ранііше Національне антикорупційне бюро оголосило Злочевського в розшук. Його обвинувачують за статтею "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище".

На початку липня НАБУ повідомило, що Злочевському оголосили підозру в організації надання хабаря керівництву антикорупційних органів.

12 червня детективи НАБУ заявили, що задокументували факт надання хабаря керівництву антикорупційних органів у 6 мільйонів доларів. Пізніше у САП уточнили, що йшлося про 5 мільйонів доларів, а ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посередникові.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗлочевськийсудОфіс генпрокурораВенедіктова
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