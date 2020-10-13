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САП обжаловала закрытие дела против Злочевского

Вторник, 13 октября 2020, 13:04
САП обжаловала закрытие дела против Злочевского

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение, которое обязывало генерального прокурора Ирину Венедиктову закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "13 октября 2020 года Специализированной антикоррупционной прокуратурой Офиса Генерального прокурора обжаловано решение Печерского районного суда г. Киева относительно обязательства генерального прокурора закрыть дело в отношении бывшего министра экологии".

Детали: Обжалование направили в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что в ОГП и САП не знали о решении Печерского суда от 1 октября, которое обязывает прокуратуру закрыть дело против Злочевского.

О существовании решения суда САП и ОГП стало известно 12 октября "по результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений".

Отмечается, что по закону дело должны рассматривать только судьи ВАКС, поскольку досудебное расследование вели детективы НАБУ.

В САП отметили, что рассмотрев такую ​​жалобу, следственный судья Печерского райсуда вышел за пределы своих полномочий и фактически принял на себя полномочия генпрокурора. При этом судья не исследовал материалы уголовного производства и не вызывал прокурора на судебное заседание.

В прокуратуре хотят обратиться с жалобой в Высший совет правосудия из-за дисциплинарного проступка судьи Печерского суда, который принял соответствующее решение.

Что было раньше: 12 октября стало известно, что Печерский суд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство защитника и отменить постановление детектива НАБУ о восстановлении уголовного производства в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского, а также обязать процессуального руководителя закрыть дело.

Предыстория:

  • Суд избрал бывшему министру экологии Николаю Злочевскому меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в розыске.
  • Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило Злочевского в розыск. Его обвиняют по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение".
  • В начале июля НАБУ сообщило, что Злочевскому объявили подозрение в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов.
  • 12 июня детективы НАБУ заявили, что задокументировали факт предоставления взятки руководству антикоррупционных органов в 6 миллионов долларов. Позже в САП уточнили, что речь шла о 5 миллионах долларов, а еще 1 миллион нашли в автомобиле налоговика, который был назначен ему как посреднику.

Украинская правда

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Темы: ЗлочевскийАнтикоррупционная прокуратураОфис генпрокурора
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