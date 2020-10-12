Тихановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на жорсткі та масові затримання мирних людей на протестах 11 жовтня по всій Білорусі. Вона заявила про новий етап насильства в своїй країні.

Джерело: Telegram-канал "Пул Первой"

Пряма мова: "Я не сплю, як і всі білоруси зараз. Сотні затриманих, масові побиття, кров - це єдина відповідь, на який вони здатні. За два місяці ми заплатили за свою свободу дуже страшну ціну. Але нас більше, і ми доб'ємося свого. Ви самі знаєте, що робити".

Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані сотні людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.

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