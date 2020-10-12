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Тихановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом

Понеділок, 12 жовтня 2020, 03:30

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на жорсткі та масові затримання мирних людей на протестах 11 жовтня по всій Білорусі. Вона заявила про новий етап насильства в своїй країні.

Джерело: Telegram-канал "Пул Первой"

Пряма мова: "Я не сплю, як і всі білоруси зараз. Сотні затриманих, масові побиття, кров - це єдина відповідь, на який вони здатні. За два місяці ми заплатили за свою свободу дуже страшну ціну. Але нас більше, і ми доб'ємося свого. Ви самі знаєте, що робити".

Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані сотні людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
  • За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено. Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
  • Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Теми: БілорусьТихановськавибориЛукашенко


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