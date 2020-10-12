Тихановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на жорсткі та масові затримання мирних людей на протестах 11 жовтня по всій Білорусі. Вона заявила про новий етап насильства в своїй країні.
Джерело: Telegram-канал "Пул Первой"
Пряма мова: "Я не сплю, як і всі білоруси зараз. Сотні затриманих, масові побиття, кров - це єдина відповідь, на який вони здатні. За два місяці ми заплатили за свою свободу дуже страшну ціну. Але нас більше, і ми доб'ємося свого. Ви самі знаєте, що робити".
Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані сотні людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.
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Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
- 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
- За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено. Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.