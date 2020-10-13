Тихановська про насилля на марші пенсіонерів: режим переступив чергову риску

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановска прокоментувала розгон маршу пенсіонерів, який напередодні пройшов у Мінську.

Джерело: Telegram-канал "Пул Першої"

Пряма мова: "Коли ми їздили на мітинги по містах Білорусі, я зверталася до бабусь, що стоять в перших рядах. Я говорила їм, що пенсія, якої їх шантажує режим, виплачується не особисто президентом. Це гроші, які вони чесно заробили. І зараз цю пенсію оплачують їх діти і внуки.

Минуло два місяці - і я захоплена тим, як активно пенсіонери підтримують протестувальників і висловлюють свою позицію. Але сьогодні режим переступив чергову риску: силовики застосували петарди і сльозогінний газ проти пенсіонерів. Це акт насильства проти тих, кого роками вважали самим лояльним електоратом. Тепер очевидно: режим готовий захищати тільки себе. Але ми, білоруси, готові захищати свій народ, тому повинні довести справу до кінця - і домогтися нових виборів".

Що передувало:

В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані понад 700 людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.

Згодом Тихановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом.

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