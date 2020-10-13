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Тихановська про насилля на марші пенсіонерів: режим переступив чергову риску

Вівторок, 13 жовтня 2020, 01:34
Тихановська про насилля на марші пенсіонерів: режим переступив чергову риску

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановска прокоментувала розгон маршу пенсіонерів, який напередодні пройшов у Мінську.

Джерело: Telegram-канал "Пул Першої"

Пряма мова: "Коли ми їздили на мітинги по містах Білорусі, я зверталася до бабусь, що стоять в перших рядах. Я говорила їм, що пенсія, якої їх шантажує режим, виплачується не особисто президентом. Це гроші, які вони чесно заробили. І зараз цю пенсію оплачують їх діти і внуки.

Минуло два місяці - і я захоплена тим, як активно пенсіонери підтримують протестувальників і висловлюють свою позицію. Але сьогодні режим переступив чергову риску: силовики застосували петарди і сльозогінний газ проти пенсіонерів. Це акт насильства проти тих, кого роками вважали самим лояльним електоратом. Тепер очевидно: режим готовий захищати тільки себе. Але ми, білоруси, готові захищати свій народ, тому повинні довести справу до кінця - і домогтися нових виборів".

Що передувало:

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
  • За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено. Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьТихановськаЛукашенковибори
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