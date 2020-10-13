Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

У керівництві Ради відреагували на "всенародне" опитування від Зеленського

Вівторок, 13 жовтня 2020, 15:08

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування, яке анонсував на місцевих виборах президент Володимир Зеленський є пробником референдуму. 

Джерело: Стефанчук в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Це є опитування громадської думки, це такий собі пробник референдуму для того, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливі, і яка позиція з цих питань.

Я не виключаю, що, можливо, деякі з цих питань, які будуть обговорені, надалі можуть бути ініційовані у порядку референдуму".

Деталі: За словами Стефанчука, опитування не несе юридичної думки.

Віце-спікер Ради попросив відмежувати вибори від ініціативи Зеленського провести опитування.

Стефанчук додав, що 5 питань, які анонсував Зеленський: "це питання, які справді турбують кожного українця… Це те, з чим живуть українці. І для президента дуже важлива позиція українців з тих чи інших питань".

Він зазначив, що результатом цього опитування можуть стати відповідні державні рішення або всеукраїнські референдуми.

Стефанчук також назвав відповідне опитування "можливістю долучення громадян до прийняття державницьких рішень і формування порядку денного для влади".

"Українська правда" звернулася за коментарем до голови ВР, але наразі ситуацію не готові коментувати.

Що було раніше: 13 жовтня Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо. 

За словами одного з високопосадовців ОПУ, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню.

Співрозмовники з ОПУ заявили, що у всенародному опитуванні не буде питань щодо Донбасу та інших провокативних тем, проте в опитування можуть включити питання, які зацікавлять молодь. Наприклад, мова може йти про легалізацію канабісу.

Передісторія:

  • На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Українці вибиратимуть своїх представників до обласних, районних, міських, селищних та сільських рад.

Українська правда
Теми: Верховна РадаЗеленськийопитуванняреферендум


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тихановська оголосила Лукашенку ультиматум

Офіс президента пролив світло на "всеукраїнське опитування": не референдум

ЗМІ: Зеленський у Лондоні отримав сигнал від голови розвідки щодо свого оточення

відеоЗеленський анонсував всенародне опитування 25 жовтня

COVID приносить все більше втрат: за добу в Україні – 107 смертей

МОЗ знову змінить критерії "червоної зони" і перепрофілює відомчі лікарні через COVID

Усі новини...
Верховна Рада
Гетманцев пропонує відкласти підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч
До проєкту держбюджету-2021 подали майже 2500 правок – депутати "набажали" на 3 бюджети
У Палаці спорту можуть зробити госпіталь для хворих на COVID-19 – Радуцький
Останні новини
15:48
У Раді відреагували на "всенародне опитування" від Зеленського
15:41
Влада РФ зняла заборону на експорт бітуму і мастил в Україні
15:15
Останній член президії Коордради Білорусі на свободі залишив країну
15:08
У керівництві Ради відреагували на "всенародне" опитування від Зеленського
14:59
Як 2020 рік вплине на ваше психічне здоров'я: пояснюють психотерапевти
14:46
У Нідерландах зафіксували перший в світі випадок смерті після повторного зараження COVID-19
14:37
Яроша пропонують призначити головою делегації в ТКГ - петиція нардепки "ЄС"
14:35
У Росії – два антирекорди COVID: і нових хворих, і померлих за добу
14:32
Кіпр скасовує програму громадянства в обмін на інвестиції
14:29
Мін'юст США вимагатиме від Google продати браузер Chrome – ЗМІ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!