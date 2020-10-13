У керівництві Ради відреагували на "всенародне" опитування від Зеленського

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування, яке анонсував на місцевих виборах президент Володимир Зеленський є пробником референдуму.

Джерело: Стефанчук в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Це є опитування громадської думки, це такий собі пробник референдуму для того, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливі, і яка позиція з цих питань.

Я не виключаю, що, можливо, деякі з цих питань, які будуть обговорені, надалі можуть бути ініційовані у порядку референдуму".

Деталі: За словами Стефанчука, опитування не несе юридичної думки.

Віце-спікер Ради попросив відмежувати вибори від ініціативи Зеленського провести опитування.

Стефанчук додав, що 5 питань, які анонсував Зеленський: "це питання, які справді турбують кожного українця… Це те, з чим живуть українці. І для президента дуже важлива позиція українців з тих чи інших питань".

Він зазначив, що результатом цього опитування можуть стати відповідні державні рішення або всеукраїнські референдуми.

Стефанчук також назвав відповідне опитування "можливістю долучення громадян до прийняття державницьких рішень і формування порядку денного для влади".

"Українська правда" звернулася за коментарем до голови ВР, але наразі ситуацію не готові коментувати.

Що було раніше: 13 жовтня Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо.

За словами одного з високопосадовців ОПУ, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню.

Співрозмовники з ОПУ заявили, що у всенародному опитуванні не буде питань щодо Донбасу та інших провокативних тем, проте в опитування можуть включити питання, які зацікавлять молодь. Наприклад, мова може йти про легалізацію канабісу.

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