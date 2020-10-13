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В руководстве Рады отреагировали на "всенародный" опрос от Зеленского

Вторник, 13 октября 2020, 15:08
В руководстве Рады отреагировали на всенародный опрос от Зеленского

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что всеукраинский опрос, который анонсировал на местных выборах президент Владимир Зеленский является пробником референдума.

Источник: Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Это опрос общественного мнения, это некий пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какая позиция по этим вопросам.

Я не исключаю, что, возможно, некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума".

Детали: По словам Стефанчука, опрос не несет юридической мысли.

Вице-спикер Рады попросил оградить выборы от инициативы Зеленского провести опрос.

Стефанчук добавил, что 5 вопросов, которые анонсировал Зеленский: "Это вопросы, которые действительно волнуют каждого украинца... Это то, с чем живут украинцы. И для президента очень важна позиция украинцев по тем или иным вопросам".

Он отметил, что результатом этого опроса могут стать соответствующие государственные решения или всеукраинские референдумы.

Стефанчук также назвал соответствующий опрос "возможностью добавления граждан к принятию государственных решений и формированию повестки дня для власти".

"Украинская правда" обратилась за комментарием к председателю ВР, но пока ситуацию не готовы комментировать.

Что было раньше: 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

По словам одного из высокопоставленных чиновников ОПУ, вопросы озвучат в ближайшее время: каждый день по одному вопросу.

Собеседники в ОПУ заявили, что во всенародном опросе не будет вопросов относительно Донбасса и других провокационных тем, однако в опрос могут включить вопросы, которые заинтересуют молодежь. Например, речь может идти о легализации каннабиса.

Предыстория:

  • На 25 октября в Украине назначены местные выборы. Украинцы будут выбирать своих представителей в областные, районные, городские, поселковые и сельские советы.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаЗеленскийопросреферендум
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