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Порошенко одужав від Covid і дав пораду, як правильно носити маску

Вівторок, 13 жовтня 2020, 18:25

Експрезидент Петро Порошенко похвалився, що отримав негативний результат тесту на коронавірус, і дав пораду носити маску "не на кадику, а на обличчі".

Джерело: його відеозвернення у Facebook

Пряма мова: "Cьогодні отримав негативний результат ПЦР-тесту на коронавірус. Круто! Завтра повертаюся до роботи".

Деталі: Порошенко подякував за одужання доктору Ользі Голубовській і порадив почитати її сторінку у Facebook.

Не оминув він також нагоди покритикувати владу.

"Зичу усім здоров’я. А щоб це побажання справдилося, треба поставити правильний діагноз непрофесійним діям чи злочинній бездіяльності влади, як центральної, так і місцевої…

Влада діє за принципом "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Тому багато що залежить від нас самих. Нікому не бажаю того, що сам у ці дні переживаю. Вдягайте маски, і не на кадик, а на обличчя. Мийте руки. З милом і ретельно…

Переможемо і ковід-19, і зе-19.  І коронавірус, і вірус дилетантства та непрофесійності", - сказав він.

Крім того, Порошенко порадив дотримуватись дистанції: "Наобнімаєтеся ще і націлуєтеся, були б живі та здорові. Подумайте про безпеку рідні та ближніх. І тоді все буде добре".

Передісторія:

  • 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко захворів на коронавірус COVID-19.
  • 3 жовтня стало відомо, що Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.
  • 12 жовтня стало выдомо, що Порошенка виписали зі столичної лікарні.

Теми: Порошенкокоронавірус


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