Порошенко одужав від Covid і дав пораду, як правильно носити маску
Експрезидент Петро Порошенко похвалився, що отримав негативний результат тесту на коронавірус, і дав пораду носити маску "не на кадику, а на обличчі".
Джерело: його відеозвернення у Facebook
Пряма мова: "Cьогодні отримав негативний результат ПЦР-тесту на коронавірус. Круто! Завтра повертаюся до роботи".
Деталі: Порошенко подякував за одужання доктору Ользі Голубовській і порадив почитати її сторінку у Facebook.
Не оминув він також нагоди покритикувати владу.
"Зичу усім здоров’я. А щоб це побажання справдилося, треба поставити правильний діагноз непрофесійним діям чи злочинній бездіяльності влади, як центральної, так і місцевої…
Влада діє за принципом "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Тому багато що залежить від нас самих. Нікому не бажаю того, що сам у ці дні переживаю. Вдягайте маски, і не на кадик, а на обличчя. Мийте руки. З милом і ретельно…
Переможемо і ковід-19, і зе-19. І коронавірус, і вірус дилетантства та непрофесійності", - сказав він.
Крім того, Порошенко порадив дотримуватись дистанції: "Наобнімаєтеся ще і націлуєтеся, були б живі та здорові. Подумайте про безпеку рідні та ближніх. І тоді все буде добре".
Передісторія:
- 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко захворів на коронавірус COVID-19.
- 3 жовтня стало відомо, що Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.
- 12 жовтня стало выдомо, що Порошенка виписали зі столичної лікарні.