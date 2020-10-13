Порошенко оправился от Covid и дал совет, как правильно носить маску
Експрезидент Петр Порошенко похвастался, что получил отрицательный результат теста на коронавирус, и дал совет носить маску "не на кадыке, а на лице".
Источник: его видеообращение в Facebook
Прямая речь: "Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Круто! Завтра возвращаюсь к работе".
Детали: Порошенко поблагодарил за выздоровление доктора Ольгу Голубовскую и посоветовал почитать ее страницу в Facebook.
Не упустил он также случая покритиковать власть.
"Желаю всем здоровья. А чтобы это пожелание сбылось, надо поставить правильный диагноз непрофессиональным действиям или преступной бездеятельности власти, как центральной, так и местной...
Власть действует по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Поэтому многое зависит от нас самих. Никому не желаю того, что сам в эти дни переживаю. Надевайте маски, и не на кадык, а на лицо. Мойте руки. С мылом и тщательно...
Победим и ковид-19 и зе-19. И коронавирус, и вирус дилетантства и непрофессионализма", - сказал он.
Кроме того, Порошенко посоветовал соблюдать дистанцию: "Наобнимаетесь еще и нацелуетесь, были бы живы и здоровы. Подумайте о безопасности родных и близких. И тогда все будет хорошо".
Предыстория:
- 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.
- 3 октября стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.
- 12 октября стало известно, что Порошенко выписали из столичной больницы.