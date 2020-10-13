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Порошенко оправился от Covid и дал совет, как правильно носить маску

Вторник, 13 октября 2020, 18:25

Експрезидент Петр Порошенко похвастался, что получил отрицательный результат теста на коронавирус, и дал совет носить маску "не на кадыке, а на лице".

Источник: его видеообращение в Facebook

Прямая речь: "Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Круто! Завтра возвращаюсь к работе".

Детали: Порошенко поблагодарил за выздоровление доктора Ольгу Голубовскую и посоветовал почитать ее страницу в Facebook.

Не упустил он также случая покритиковать власть.

"Желаю всем здоровья. А чтобы это пожелание сбылось, надо поставить правильный диагноз непрофессиональным действиям или преступной бездеятельности власти, как центральной, так и местной...

Власть действует по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Поэтому многое зависит от нас самих. Никому не желаю того, что сам в эти дни переживаю. Надевайте маски, и не на кадык, а на лицо. Мойте руки. С мылом и тщательно...

Победим и ковид-19 и зе-19. И коронавирус, и вирус дилетантства и непрофессионализма", - сказал он.

Кроме того, Порошенко посоветовал соблюдать дистанцию: "Наобнимаетесь еще и нацелуетесь, были бы живы и здоровы. Подумайте о безопасности родных и близких. И тогда все будет хорошо".

Предыстория:

  • 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.
  • 3 октября стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.
  • 12 октября стало известно, что Порошенко выписали из столичной больницы.

Темы: Порошенкокоронавирус


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