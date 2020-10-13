Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко оправился от Covid и дал совет, как правильно носить маску

Вторник, 13 октября 2020, 18:25
Порошенко оправился от Covid и дал совет, как правильно носить маску

Експрезидент Петр Порошенко похвастался, что получил отрицательный результат теста на коронавирус, и дал совет носить маску "не на кадыке, а на лице".

Источник: его видеообращение в Facebook

Прямая речь: "Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Круто! Завтра возвращаюсь к работе".

Детали: Порошенко поблагодарил за выздоровление доктора Ольгу Голубовскую и посоветовал почитать ее страницу в Facebook.

Не упустил он также случая покритиковать власть.

"Желаю всем здоровья. А чтобы это пожелание сбылось, надо поставить правильный диагноз непрофессиональным действиям или преступной бездеятельности власти, как центральной, так и местной...

Власть действует по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Поэтому многое зависит от нас самих. Никому не желаю того, что сам в эти дни переживаю. Надевайте маски, и не на кадык, а на лицо. Мойте руки. С мылом и тщательно...

Победим и ковид-19 и зе-19. И коронавирус, и вирус дилетантства и непрофессионализма", - сказал он.

Кроме того, Порошенко посоветовал соблюдать дистанцию: "Наобнимаетесь еще и нацелуетесь, были бы живы и здоровы. Подумайте о безопасности родных и близких. И тогда все будет хорошо".

Предыстория:

  • 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.
  • 3 октября стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.
  • 12 октября стало известно, что Порошенко выписали из столичной больницы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкокоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: