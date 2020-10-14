Шевченко про перемогу над Іспанією: Збірна засвоїла урок після матчу із Францією 

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував перемогу своїх підопічних над збірною Іспанії, заявивши, що футболісти засвоїли урок після розгрому французів 1:7.

Джерело: Шевченко після матчу, цитує tribuna, тренер збірної Іспанії Луїс Енріке, якого цитує Українська асоціація футболу

Пряма мова Шевченка: "Я думаю, що мені сьогодні немає сенсу щось говорити. Хлопці все сказали своїм ставленням, самовіддачею, вони взяли перестроювання, які ми запропонували. Вони до кінця виконували. Це їхня перемога. Це тільки вони.

Я радий, що мої слова діють. Вони молодці. Вони засвоїли цей урок після 1:7. Для нас сьогодні інформативно цей матч багато підказав".

Деталі: Тренер додав, що у майбутньому українцям буде простіше, буде можливість змінювати тактику під час гри.

Він також визнав, що Україна не здатна конкурувати кадрово з Іспанією, але змогла виграти цю боротьбу.

"Гра без м’яча була основним принципом сьогоднішньої перемоги. Ми знали, що будемо без м'яча. Знали, що вони залишать нам шанси. Нам треба було рухатися, перекривати, створювати чисельну перевагу", – сказав Шевченко.

Водночас іспанський тренер висловив розчарування щодо гри його команди та заявив, що склад української команди був дещо слабший, ніж у минулій грі.

"Так, сьогодні не всі наші сподівання справдилися. Не все виходило з того, про що ми домовлялися. Я розчарований, але зараз результат матчу вже не зміниш. У футболі таке трапляється.

Нам треба створювати ще більше можливостей і підвищувати їхню реалізацію. Суперник був у дещо послабленому складі порівняно з поєдинком у Мадриді, але сьогодні нам не вдалося реалізувати свою ігрову перевагу", –.сказав Луїс Енріке.

Збірну України з перемогою також привітав президент Володимир Зеленський.

"У складних кадрових умовах,коли мало хто вірив,коли і нічию вважали б чудовим результатом,ви вийшли на поле, билися за честь України і перемогли!

Дякую, що подарували усій країні свято, яке так було нам потрібно!", – написав президент.

Що передувало: Збірна України у четвертому турі групи Ліги Націй здолала команду Іспанії з рахунком 1:0.

Нагадаємо: