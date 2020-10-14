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Шевченко о победе над Испанией: Сборная взяла урок после матча с Францией

Среда, 14 октября 2020, 01:26
Шевченко о победе над Испанией: Сборная взяла урок после матча с Францией
Фото: Павел Кубанов

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал победу своих подопечных над сборной Испании, заявив, что футболисты усвоили урок после разгрома французов 1:7.

Источник: Шевченко после матча, цитирует tribuna, тренер сборной Испании Луис Энрике, которого цитирует Украинская ассоциация футбола

Прямая речь Шевченко: "Я думаю, что мне сегодня нет смысла что-то говорить. Ребята все сказали своим отношением, самоотдачей, они приняли перестроения, которые мы предложили. Они до конца исполняли. Это их победа. Это только они. 

Я рад, что мои слова действуют. Они молодцы. Они приняли этот урок после 1:7. Для нас сегодня информативно этот матч много подсказал".

Детали: Тренер добавил, что в будущем украинцам будет проще, будет возможность менять тактику во время игры.

Он также признал, что Украина не способна конкурировать кадрово с Испанией, но смогла выиграть эту борьбу.

"Игра без мяча была основным принципом сегодняшней победы. 

Мы знали, что будем без мяча. Знали, что они оставят нам шансы. Нам надо было двигаться, перекрывать, создавать численное преимущество", – сказал Шевченко.

В то же время испанский тренер выразил разочарование касательно игры его команды и заявил, что состав украинской команды был несколько слабее, чем в прошлой игре.

"Да, сегодня не все наши ожидания оправдались. Не все получалось из того, о чем мы договаривались. Я разочарован, но сейчас результат матча уже не изменишь. В футболе такое случается.

Нам надо создавать еще больше возможностей и повышать их реализацию. Соперник был в несколько ослабленном составе по сравнению с поединком в Мадриде, но сегодня нам не удалось реализовать свое игровое преимущество", –.сказал Луис Энрике.

Сборную Украины с победой также поздравил президент Владимир Зеленский.

"В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили!

Спасибо, что подарили всей стране праздник, так было нам нужно! ", – написал президент.

Что предшествовало: Сборная Украины в четвертом туре группы Лиги Наций одолела команду Испании со счетом 1: 0.

Напомним: 

  • 8 октября сборная Украины потерпела разгромное поражение в товарищеском матче с действующими чемпионами мира - командой Франции. Подопечные Андрея Шевченко уступили со счетом 1: 7.

Украинская правда
Темы: Шевченко-футболист
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