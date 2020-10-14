Зеленский надеется, что "тишина" на Донбассе будет постоянной

Президент Владимир Зеленский надеется, что режим тишины на востоке Украины станет стабильным и постоянным, несмотря на попытки его сорвать.

Источник: речь Зеленского во время церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, которую транслировал Офис президента

Прямая речь: "Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной".

Детали: Зеленский подчеркнул, что наступление в Украине мира не означает, что государство перестанет заботиться о войске. Напротив, по его словам, сегодня власть сосредоточена на максимальном развитии украинской армии.

Президент также подчеркнул, что День защитника Украины, который отмечается 14 октября – это не только мужской праздник.

Прямая речь: "Среди наших воинов много отважных и сильных женщин и девушек, которые наравне с мужчинами могут мужественно выполнять свой непростой долг, и они это делают".

Детали: Зеленский также сообщил, что в среду поедет на восток Украины, где встретится с украинскими бойцами.