Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Помер фронтовик, який підпалив себе на Майдані

Середа, 14 жовтня 2020, 11:37
Facebook Юлії Микитенко

Боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, який підпалив себе на Майдані Незалежності в ніч на 11 жовтня, помер.

Джерело: донька загиблого Юлія Микитенко в Facebook, рух "Відсіч"

Дослівно "Відсіч": "Із сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце нашого захисника Миколи Микитенка".

Що передувало: В ніч на 11 жовтня на Майдані Незалежності Микитенко облив себе горючою сумішшю і підпалив.

Речниця Нацполіції Оксана Блищик повідомила УП, що чоловік отримав 90% опіків тіла, він перебував у лікарні в тяжкому стані.

Донька Микитенка Юлія повідомляла, що мотиви його вчинку суто політичні: "незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіКиївнадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер фронтовик, який підпалив себе на Майдані

У Києві антирекорд смертей від коронавірусу: 21 людина за добу

доповненоКоронавірус в Україні: більше 5,5 тисяч випадків, 107 смертей

схемиУ Києві пройде хода і велопробіг: перекриють вулиці, змінять рух транспорту

Пандемія: Україна знову 12-та у світі за числом нових хворих та смертей

Ліга Націй: збірна України в Києві перемогла Іспанію

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Найманці РФ 6 разів порушили "тишу", зокрема із гранатомета
ООС: три обстріли, без втрат
Біля Водяного ворог стріляв із гранатомета – ООС
Останні новини
11:37
Помер фронтовик, який підпалив себе на Майдані
11:24
Посли ЄС схвалили санкції проти 6 осіб і 1 компанії через отруєння Навального - ЗМІ
11:22
Саакашвілі заявив, що голова Держгеонадр саботує реформу відомства
11:12
У Києві антирекорд смертей від коронавірусу: 21 людина за добу
10:59
Brexit: на саміті ЄС лідери заявлять про брак прогресу щодо угоди – ЗМІ
10:19
У Нідерландах запровадили частковий локдаун через коронавірус
10:13
Поліція готується до заходів у центрі Києва, перевірятимуть громадян
10:11
Boeing не отримав жодного замовлення у вересні
09:39
Зеленський має надію, що "тиша" на Донбасі буде постійною
09:27
Україна висунула Польщі умову для видачі дозволів на ексгумації
Усі новини...