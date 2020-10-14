Помер фронтовик, який підпалив себе на Майдані

Боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, який підпалив себе на Майдані Незалежності в ніч на 11 жовтня, помер.

Джерело: донька загиблого Юлія Микитенко в Facebook, рух "Відсіч"

Дослівно "Відсіч": "Із сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце нашого захисника Миколи Микитенка".

Що передувало: В ніч на 11 жовтня на Майдані Незалежності Микитенко облив себе горючою сумішшю і підпалив.

Речниця Нацполіції Оксана Блищик повідомила УП, що чоловік отримав 90% опіків тіла, він перебував у лікарні в тяжкому стані.

Донька Микитенка Юлія повідомляла, що мотиви його вчинку суто політичні: "незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії".