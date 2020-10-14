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Умер фронтовик, который поджег себя на Майдане

Среда, 14 октября 2020, 11:37

Боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который поджег себя на Майдане Незалежности в ночь на 11 октября, умер.

Источник: дочь погибшего Юлия Микитенко в Facebook, движение "Відсіч"

Дословно "Відсіч": "С грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Микитенко".

Что предшествовало: В ночь на 11 октября на Майдане Независимости Микитенко облил себя горючей смесью и поджег.

Пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик сообщила УП, что мужчина получил 90% ожогов тела, он находился в больнице в тяжелом состоянии.

Дочь Микитенко Юлия сообщала, что мотивы его поступка чисто политические: "несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеКиевчрезвычайное происшествие


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