Умер фронтовик, который поджег себя на Майдане

Боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который поджег себя на Майдане Незалежности в ночь на 11 октября, умер.

Источник: дочь погибшего Юлия Микитенко в Facebook, движение "Відсіч"

Дословно "Відсіч": "С грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Микитенко".

Что предшествовало: В ночь на 11 октября на Майдане Независимости Микитенко облил себя горючей смесью и поджег.

Пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик сообщила УП, что мужчина получил 90% ожогов тела, он находился в больнице в тяжелом состоянии.

Дочь Микитенко Юлия сообщала, что мотивы его поступка чисто политические: "несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России".