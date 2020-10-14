Офіс президента підказав українцям відповідь на перше питання Зеленського

Офіс президента закликає українців, які щиро зацікавлені у викоріненні корупції, під час загальнонаціонального опитування 25 жовтня дати відповідь на питання про довічне ув'язнення за корупційні злочини, щоб корупціонери зрозуміли, що шансів у них вже ніколи не буде.

Джерело: коментар Офісу президента "Щодо суттєвого посилення кримінальної відповідальності за корупцію"

Дослівно: "Під час ініційованого главою держави загальнонаціонального опитування 25 жовтня 2020 року перше питання стосуватиметься саме цієї проблеми – корупція і як її викоренити. Нехай свою відповідь, з якою політичне середовище вже не зможе сперечатися, дадуть всі українці, які щиро зацікавлені в тому, щоб позбутися цього ганебного явища.

Щоб навіть ті корупціонери, які "врятувалися" від покарання за п’ять років попередньої влади, побачили: шансів у них вже ніколи не буде, а ризики зростають у багато разів. Сьогоднішня держава не може дозволити собі навіть мінімально толерувати корупцію".

Деталі: В ОП зазначили, що ухвалення всіх необхідних рішень для ефективної роботи антикорупційної інфраструктури не дало змоги відзначити той факт, що "корупціонери нарешті сядуть за ґрати надовго".

Дослівно: "Змінити це може лише справжня воля народу. Кожного разу, коли президент пропонує політичному середовищу зробити більш жорсткою реакцію держави на корупцію, у відповідь отримуємо численні варіанти спекулятивного "ні". Тож тепер запитаємо безпосередньо в народу України".

"Усвідомлюємо, що таке опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, проте дасть можливість кожному громадянину висловитися так, щоб політики це справді почули.

Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ. Держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Віримо, що поступово саме такі формати змінять нашу політику та зроблять її більш сучасною".

Що передувало: 14 жовтня президент Володимир Зеленський оголосив перше з 5 питань, які він має намір винести на опитування 25 жовтня – про довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Передісторія:

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Самі питання він тоді не назвав.

В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.

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