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Зеленский озвучил второй вопрос "всенародного опроса": касается Донбасса

Четверг, 15 октября 2020, 10:04
Зеленский озвучил второй вопрос всенародного опроса: касается Донбасса

Второй вопрос, анонсированного президентом Владимиром Зеленским всенародного опроса, касается создания на Донбассе свободной экономической зоны.

Источник: Facebook-страница Зеленского

Дословно: "Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?"

Что было раньше: 14 октября Зеленский озвучил первый вопрос. Он звучит так: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Что предшествовало: 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийопросвиборыДонбасс
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